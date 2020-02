Hokko Life “emula” Animal Crossing: sarà il prossimo Temtem?

Ormai manca ancora più o meno un mese all’uscita di Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch, ma c’è qualcuno che è riuscito a sviluppare un gioco molto simile, ma questa volta su PC. Il titolo si chiama Hokko Life creato dallo sviluppatore indipendente Robert Tatnell. Il gioco come è successo con Temtem vuole prendere spunto su un altro titolo importante di Nintendo, Animal Crossing appunto.

Come ben sappiamo Temtem ha riscosso un discreto successo, tanto che diverse settimane fa il titolo sviluppato dal team spagnolo Crema è riuscito a vendere un numero di copie elevatissimo per un gioco indipendente. Hokko Life si tratta a tutti gli effetti di un life simulator ed è quindi abbastanza facile vedere le somiglianze con i titoli di Animal Crossing. Ci sono una manciata di cittadini sotto forma di animali antropomorfi e un sistema di creazione dell’arredamento che ricorda in modo esplicito il gioco di casa Nintendo. Qui di seguito potete gustarvi il trailer di annuncio.

Hokko Life

Come possiamo vedere però il titolo non prende solo spunto da Animal Crossing, infatti c’è la possibilità di coltivare verdure ed ortaggi nel proprio orto così da rivenderle al mercato, come succede con un altro gioco molto famoso: Harvest Moon, saga videoludica creata nel lontano 1996 da Victor Interactive Software. Sappiamo bene a cosa state pensando ed avete tutte le ragioni del mondo per farlo, ma anche Temtem si è rivelato una “copia” di Pokémon eppure sta riscontrando un enorme successo in queste ultime settimane. Se non possedete un Nintendo Switch potrebbe essere una valida alternativa.

Cosa ne pensate di questa notizia? Lo proverete? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le informazioni e novità riguardanti Hokko Life.