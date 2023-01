Siete impazienti di giocare a Hollow Knight Silksong? Vi capiamo benissimo. Il gioco è oramai in sviluppo da tantissimo tempo, ma di una data di uscita vera e propria ancora non vi è traccia. Nonostante ciò non mancano i tentativi di truffa, che stanno coinvolgendo proprio il gioco di Team Cherry, con uno scam abbastanza elaborato ma non privo ovviamente di errori.

La truffa non dovrebbe avere come obiettivo dei giocatori qualunque, ma solamente i content creator su YouTube e Twitch. Come riportato online, viene mandata una mail scam, che propone una sorta di collaborazione per giocare in anticipo il gioco, probabilmente per una eventuale recensione o anteprima. Tutto bellissimo, se non fosse che si tratta di uno scam.

Ci sono diversi motivi che ovviamente hanno portato alla luce la truffa. Il primo è relativo ai termini utilizzati nella mail, dove si parla addirittura di pagamento per provare Hollow Knight Silksong in anteprima. Le parole sono decisamente importanti e se i content creator più esperti sono oramai abituati a instaurare collaborazioni del genere, per quelli più piccoli e magari inesperti diventa decisamente facile cascarci. Oltre alle parole ci sono poi altri elementi che svelano lo scam, a partire dall’indirizzo mail. Come esposto nel tweet di John Wolfe (YouTuber e content creator), la missivia digitale è stata spedita da un indirizzo diverso rispetto a quello di Team Cherry. In aggiunta la persona che ha firmato la mail non lavora per Team Cherry e neanche per un’agenzia di PR.

Wow, can't believe it! The Hollow Knight devs are offering me early access to their upcoming game Hollow Knight: Silksong! Except they didn't. This is a phishing email. Let's talk about all the red flags ⛳️so other creators out there can better protect themselves pic.twitter.com/NEzcDmsSJQ — John Wolfe (@JohnWolfeYT) January 7, 2023

Hollow Knight Silksong non ha ancora una data di uscita. Il gioco è previsto per il 2023, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC e sarà incluso su Xbox e PC Game Pass al day one. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

