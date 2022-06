Durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase di quest’anno non sono mancati gli annunci ad effetto. Gli studi affiliati all’azienda americana si sono dati battaglia in uno spettacolare evento che ha portato, tra le altre cose, all’annuncio di Hollow Knight: Silksong. Il titolo di Team Cherry è stato annunciato già nel 2019 ma, a causa delle problematiche legate al covid, ha subito numerosi rallentamenti.

Gli sviluppatori hanno annunciato che, non solo il titolo è ancora in sviluppo ma, addirittura, arriverà gratuitamente su Xbox Game Pass al day one. I possessori dell’abbonamento di casa Microsoft, dunque, potranno mettere le mani su Hollow Knight: Silksong il giorno stesso del suo lancio. Si tratta senza dubbio di una gradita sorpresa per i fan del titolo di Team Cherry che saranno debitamente ricompensati per la lunga attesa. L’uscita di Hollow Knight, infatti, risale ormai al 2017 con il primo capitolo che ha da subito ricevuto moltissimi apprezzamenti. Si tratta probabilmente del metroidvania che più ha saputo riportare alla ribalta il genere grazie al suo stile grafico unico.

L’annuncio di Hollow Knight: Silksong arriva tramite un trailer che mostra tutte le features amate nel primo capitolo. Gameplay frenetico, nemici teneri ma letali e un nuovo protagonista femminile che sarà familiare a tutti gli amanti del primo capitolo. Nonostante l’assenza di una data d’uscita, il trailer ha sicuramente rispettato le aspettative dei fan, rendendo accettabile tutta l’attesa dietro a questo nuovo capitolo.

Hollow Knight: Silksong non ha svelato la sua data d’uscita durante Xbox & Bethesda Games Showcase ma ha confermato che sarà disponibile su Game Pass dal day one. Per conoscere tutti gli altri annunci relative all’evento, vi invitiamo a consultare il nostro consueto recap che sarà disponibile al termine dello stesso. Nel frattempo, vi ricordiamo che su Tom’s Hardware stiamo seguendo in live la conferenza di Xbox e Bethesda.

In elaborazione…