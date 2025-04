Honkai Star Rail: tra passato, presente e futuro | Intervista

Chengnan An

Honkai: Star Rail appartiene all'universo di Honkai, e cerchiamo di fornire un po' di nostalgia per i nostri giocatori OG che seguono Honkai dal primo giorno. Ad esempio, Phainon come hai notato è un personaggio di Honkai Impact 3rd che appare in Honkai: Star Rail, ma non è l'unico riferimento che si può trovare nel gioco. Nonostante ciò, anche se ci sono connessioni, Honkai: Star Rail non è un sequel diretto, e miriamo a fornire una storia completamente nuova per i nuovi giocatori.