Honkai: Star Rail, tutte le novità della versione 2.7

HoYoverse ha annunciato con un trailer il rilascio della Versione 2.7 di Honkai: Star Rail, intitolata "A New Venture on the Eighth Dawn", previsto per il 4 dicembre. Questo aggiornamento segna il capitolo finale prima che l'Express si diriga verso il misterioso regno di Amphoreus, introducendo due nuovi personaggi giocabili: Sunday e Fugue.

L'aggiornamento porta con sé importanti novità per la trama e il gameplay, con la storia che si avvia verso la conclusione dell'arco narrativo ambientato a Penacony, preparando i giocatori per nuove avventure. Sunday, ex capo della Famiglia Oak, debutta come personaggio 5 stelle di tipo Immaginario con abilità di supporto uniche. Fugue, alter ego di Tingyun, si unisce come personaggio 5 stelle di tipo Fuoco specializzato nell'indebolire i nemici.

Sunday si presenta come un personaggio di supporto in grado di far agire immediatamente i compagni di squadra aumentando il loro danno. La sua Abilità Suprema può rigenerare Energia per un alleato e conferire loro la benedizione "The Beatified", potenziando il danno critico.

Fugue, invece, eccelle nel ridurre la Resistenza dei nemici indipendentemente dal loro tipo di debolezza. Le sue abilità infliggono l'effetto "Cloudflame Luster" ai bersagli, causando ulteriori danni quando viene esaurito. Può anche aumentare gli Effetti di Rottura degli alleati e infliggere danni di tipo Fuoco a tutti i nemici.

La Versione 2.7 presenta poi il nuovo Party Car dell'Astral Express, un'area sociale elegante e nostalgica dove i giocatori possono interagire con l'equipaggio.

In preparazione alla Versione 3.0, il gioco introdurrà il Path of Remembrance, una nuova meccanica che coinvolge personaggi con evocazioni uniche chiamate memosprite. Inoltre, il sistema delle Reliquie verrà aggiornato, consentendo ai giocatori di selezionare sia la Statistica Principale che quelle Secondarie durante la sintesi.

E ora la parte più succosa: HoYoverse ha annunciato una ricompensa speciale per i giocatori: dal lancio della Versione 2.7 fino alla fine della Versione 3.2, i Trailblazer potranno reclamare il "Gift of the Express", che permetterà di scegliere un personaggio 5 stelle regolare a loro scelta.

Honkai: Star Rail è attualmente disponibile su PC, iOS, Android, Epic Games Store e PS5. Il gioco ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel 2023, tra cui il premio come Gioco dell'Anno per App Store di Apple, Miglior Gioco su Google Play e Miglior Gioco Mobile ai The Game Awards.