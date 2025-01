Honkai Star Rail: un update 3.0 che ci fa sognare e ben sperare | Provato

Con l’arrivo della Versione 3.0 di Honkai: Star Rail, HoYoverse continua a dimostrare di saper creare mondi straordinari e avventure epiche. Ebbene, questo nuovo capitolo ci porta su Amphoreus, un pianeta che fonde mitologia classica e fantascienza in un’avventura che promette di tenerci incollati allo schermo per tutto il 2025.

La nuova espansione di Honkai: Star Rail, già disponibile su mobile e PC, segna difatti l'inizio dell'arco narrativo che si snoderà attraverso le versioni fino alla 3.7, rappresentando la storia più lunga dal debutto del titolo. Ci troviamo in un mondo sull'orlo dell’apocalisse, una terra devastata dalla follia dei suoi stessi Dei, i Titani, e protetta dall’ultima città umana, Okhema. La posta in gioco è alta: il destino del mondo dipende dal recupero delle misteriose Coreflames, e ovviamente i nostri eroi della Trailblazer dovranno aiutare la popolazione a salvarsi.

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo avuto modo di provare in anteprima la versione 3.0, per cui di seguito vi daremo le nostre prime impressioni a riguardo. Ci teniamo, però, a sottolineare che ciò che abbiamo provato è una build in versione beta, per cui la versione finale potrebbe presentare delle differenze.

Una storia di eroi e tragedia

La prima cosa che abbiamo notato avviando la nuova espansione è che HoYoverse ha imparato dai suoi archi narrativi precedenti, Penacony e Xianzhou Luofu, migliorando significativamente la scrittura e il ritmo della narrazione: i dialoghi sono più snelli e meno prolissi rispetto al passato, mantenendo un buon equilibrio tra esposizione e azione e presentando delle vere e proprie cutscene cinematiche di tutto rispetto. La storia si sviluppa, dunque, in modo più fluido, con un approccio che premia l'osservazione e l'esplorazione.

La narrativa di Amphoreus è costruita su una base apparentemente "semplice": salvare il mondo dalla distruzione. Ovviamente, questa linearità è solo una facciata che presto si sgretola, rivelando una trama ricca di ambiguità e anche qualche colpo di scena ben assestato - che non vi diremo per non rovinarvi l'esperienza -. Ci sono anche interessanti connessioni con il resto dell’universo di Honkai, che abbiamo apprezzato molto; per esempio, la storia di Trailblazer (il nostro protagonista) viene arricchita con dettagli sul suo passato, mentre March 7th si trova coinvolta in una situazione che minaccia la sua stessa esistenza. Parallelamente, Welt e Sunday collaborano con The Herta in una storyline parallela che promette di svelare ulteriori segreti di Amphoreus.

Una delle grandi forze di Amphoreus è la sua galleria di nuovi personaggi, sia alleati che antagonisti, tutti ricchi di sfaccettature, fortissimi nei combattimenti e - come sempre nei giochi Hoyoverse - esteticamente uno più belli dell'altro. Phainon, il cosiddetto eroe della storia, incarna il classico archetipo del paladino virtuoso, ma sotto la superficie si nasconde un uomo tormentato dalla paura e dalla sete di vendetta. Mydei, che inizialmente potrebbe sembrare un semplice guerriero arrogante, si rivela un fratello d’arme leale e onesto, perseguitato dalle sue scelte passate.

Castorice, invece, è un personaggio tragico che desidera connettersi agli altri ma è bloccata dalla sua stessa natura legata alla Morte. Aglaea, leader pragmatica e fredda dei Chrysos Heirs, cela una natura più calorosa sotto una maschera di autorità necessaria per mantenere l’equilibrio politico di Okhema. E poi c’è The Herta, il vero show-stealer: il suo humor tagliente e le interazioni metanarrative aggiungono un tocco di leggerezza al dramma che ci circonda.

Le nuove meccaniche

Sul fronte del gameplay, la versione 3.0 introduce nuove meccaniche di esplorazione che aggiungono varietà e profondità a Honkai: Star Rail; la principale è la Hand of Zagreus, una gigantesca mano fluttuante che permette di manipolare oggetti per creare percorsi o sconfiggere nemici. Inoltre, grazie ai poteri di Oronyx possiamo riportare certe aree al loro stato passato, in modo simile alla meccanica di Enkanomiya in Genshin Impact.

Una delle novità più entusiasmanti dell'aggiornamento 3.0 è l'introduzione di una nuova Path giocabile: la Remembrance, la quale introduce una dinamica inedita, ovvero che le unità che la seguono possono evocare una summon unica per ciascun personaggio. Questi evocati agiscono come veri e propri alleati aggiuntivi, seppur con funzionalità limitate, e dispongono di una barra della salute dedicata che i giocatori dovranno monitorare attentamente.

Un aspetto che rende questa novità ancora più accessibile è il fatto che non sarà necessario evocare nuovi personaggi per provarla. Il Trailblazer, infatti, acquisirà questa abilità nel corso della storia principale, dimostrando l’attenzione di HoYoverse verso i giocatori free-to-play e permettendo loro di sperimentare subito con le nuove meccaniche senza dover spendere ulteriori risorse o denaro.

L'esplorazione è arricchita poi come sempre da semplici puzzle ambientali e interazioni che rendono ogni angolo del mondo interessante da scoprire. Inoltre, il sistema “As I’ve Written” consente letteralmente di scrivere la storia di Amphoreus e dei suoi eroi, offrendo ricompense e ulteriori approfondimenti narrativi.

Musica per le orecchie

Non possiamo poi non parlare dell’aspetto audiovisivo di Amphoreus, tra i migliori mai visti in Honkai: Star Rail. La colonna sonora, firmata da HOYO-MiX, mescola strumenti classici come flauti e archi con sonorità elettroniche che evocano la follia dei Titani; abbiamo poi cori epici e voci operistiche che aggiungono un ulteriore strato di intensità, creando un’esperienza sonora che davvero si distingue per qualità e originalità e accompagna alla perfezione durante tutta l'avventura.

Anche il design visivo merita una lode: gli ambienti di Okhema sono ricchi di dettagli, dai bagni cittadini con effetti d’acqua realistici ai paesaggi devastati del resto del pianeta. L’estetica in generale combina influenze greco-romane con un tocco futuristico, rendendo ogni area visivamente affascinante e differente dalle altre ambientazioni del gioco.

Parliamo, quindi, di un'espansione perfetta? Non proprio: ci ha deluso la varietà di nemici, la quale è purtroppo limitata: nella prima parte dell'update sono stati introdotti solo cinque nuovi tipi di avversari e un boss principale, lasciandoci un po’ di amaro in bocca considerando che le battaglie dovrebbero essere l'elemento primario del gioco.

Insomma, l'espansione 3.0 di Honkai: Star Rail riesce a coniugare una trama avvincente, personaggi indimenticabili e un gameplay innovativo con un comparto audiovisivo di altissimo livello. Nonostante qualche difetto, Amphoreus si presenta come un’espansione destinata a definire il 2025 per i fan del gioco, e non vediamo l'ora di scoprire cosa c'è in serbo per i prossimi aggiornamenti. Non ci resta, dunque, che attendere, dato che nel corso dei prossimi mesi scopriremo come continua la storia dei nostri eroi.