Horizon 2, PlayStation Official Magazine UK ne parlerà nel prossimo numero

Dopo la conferma che PlayStation Official Magazine darà nuove informazioni sui videogiochi PlayStation 5 a giugno, oggi arriva anche la rivista PlayStation Official Magazine Uk, la versione britannica di quella ufficiale americana, pronta a svelare qualche informazioni utile.

Il numero di cui vi parliamo è quello di maggio, che sembra avere succose novità per quanto concerne PS5, in particolar modo sul sequel di Horizon Zero Dawn (in basso a destra). Non è un mistero che Guerrilla Games sia effettivamente al lavoro su Horizon 2, lo provano le numerose assunzioni e alcuni riferimenti al fatto che lo stesso studio stia effettivamente pensando a una trilogia su Aloy.

In effetti il primo capitolo – che ha dato vita allo straordinario Decima Engine – è stato un ottimo prodotto, un videogioco con un potenziale elevato, nonché una delle migliori nuove proprietà intellettuali rilasciate sul mercato durante questa generazione.

La presenza di informazioni su Horizon 2 presenti nel magazine lasciano intuire due cose, la prima è che molto probabilmente avremo il gioco di Guerrilla Games come titolo di lancio di PS5, la seconda cosa è sembra ormai certo l’evento di annuncio della console dei videogiochi correlati a maggio, visto che dubitiamo che una rivista specializzata mostri informazioni prima dell’annuncio effettivo.

Tutto questo non può che suscitare curiosità intorno a tutto il progetto, per capire se effettivamente tutti i leak usciti fino ad ora siano veri oppure inventati di sana pianta. Quindi, reggiamoci tutti forte perché maggio sembra essere a tutti gli effetti il mese giusto per vedere PlayStation 5 e tutti i giochi previsti nella line up, di cui Horizon 2 ne farà senz’altro parte.

Fateci sapere che cosa ne pensate e che cosa vi aspettate dall’atteso seguito di Horizon Zero Dawn, utilizzate lo spazio nei commenti per dirci la vostra in merito al nuovo Horizon 2 di Guerrilla Games e la possibilità di un evento a maggio per quanto concerne i nuovi giochi.