Humble Heroines 2025: sette giochi straordinari, un prezzo imbattibile! Approfittane subito!

Humble Bundle ha appena lanciato l’attesissimo bundle Humble Heroines 2025, una raccolta imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi che amano storie coinvolgenti con protagoniste forti e carismatiche. Con un’offerta che parte da soli 4,61€, potrete portare a casa una selezione di titoli indie di qualità. E se decidete di contribuire con almeno 11,06€, vi assicurerete ben sette giochi completi di grande valore, risparmiando notevolmente rispetto al prezzo originale.

Vedi offerta su Humble Bundle

Humble Heroines 2025, perché acquistarlo?

Tra i giochi disponibili con il primo tier troviamo Pseudoregalia, un originale metroidvania che ha conquistato la scena indie con il suo stile rétro e la giocabilità profonda. Ad accompagnarlo ci sono Kill The Crows, uno shooter isometrico western adrenalinico, e Thief of Thieves, ispirato all'omonima serie a fumetti e perfetto per chi ama le avventure stealth.

Ma il vero cuore del pacchetto si sblocca con l’offerta completa da 11,06€: qui entrano in gioco nomi di grande spessore come Control Ultimate Edition, capolavoro action sviluppato da Remedy con una narrazione intensa e ambientazioni surreali; Beyond: Two Souls, un’avventura cinematografica firmata Quantic Dream con performance d’eccezione; Darksiders III, terzo capitolo della saga action con protagonista la potente Fury; e Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition, uno degli RPG più apprezzati degli ultimi anni per profondità e libertà di scelta.

Oltre al valore dei titoli inclusi, il bundle sostiene due importanti iniziative benefiche: Girls Who Code e il Girls Make Games Scholarship Fund, che promuovono l’accesso delle ragazze al mondo della programmazione e dello sviluppo videoludico.

Humble Heroines è disponibile per un periodo limitato, quindi non lasciatevi sfuggire l’occasione di espandere la vostra collezione con alcuni dei migliori giochi a tema femminile a un prezzo straordinario, contribuendo al contempo a una causa significativa.

Vedi offerta su Humble Bundle