Con Humble Choice, ogni mese è una sorpresa: scopri nuovi titoli e risparmia!

Se siete alla ricerca di un modo conveniente per ampliare la vostra collezione di giochi per PC, Humble Choice rappresenta una soluzione imperdibile. Per soli 11,99$ al mese, potrete accedere a una selezione di titoli premium, da riscattare e conservare per sempre nella vostra libreria, anche in caso di cancellazione dell'abbonamento.

Abbonati ad Humble Choice

Humble Choice, perché abbonarsi?

Questo servizio è perfetto per i videogiocatori desiderosi di scoprire ogni mese nuovi titoli di qualità, senza dover acquistare singolarmente ogni gioco. La selezione di giugno include giochi imperdibili come Pacific Drive, un avvincente survival on the road in un mondo ostile, e Homeworld 3, l'epico ritorno della celebre saga RTS spaziale. Gli appassionati di action-RPG potranno immergersi in Wild Hearts, un titolo che catapulta i giocatori in un mondo popolato da gigantesche creature, mentre Tales of Kenzera: ZAU offre un viaggio emozionante ispirato alla mitologia bantu. La varietà non manca grazie a giochi come Gravity Circuit, un platform d'azione che richiama lo stile dei classici giochi 16-bit, e Sir Woopass: Immortal Death, un'avventura esilarante piena di humor e combattimenti. Completano la selezione Racine, un roguelike strategico con meccaniche innovative, e Cavern of Dreams, un'avventura fantasy dall'estetica retrò. Ogni mese, Humble Choice offre una selezione curata che bilancia AAA e produzioni indipendenti, garantendo varietà e qualità per ogni tipo di giocatore.

Abbonandovi a Humble Choice, otterrete numerosi benefici. Oltre ai giochi inclusi, avrete accesso a sconti fino al 20% sullo store Humble Bundle, permettendovi di acquistare ulteriori titoli a prezzo ridotto. Potrete inoltre accedere al Vault, una collezione esclusiva di oltre 50 giochi indie DRM-free, disponibili tramite l'app Humble per Windows PC. Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dal supporto a cause benefiche, poiché il 5% del ricavato di ogni abbonamento viene devoluto ad associazioni umanitarie, consentendovi di contribuire a iniziative solidali semplicemente giocando.

Uno dei punti di forza di Humble Choice è la flessibilità. Gli utenti possono saltare un mese senza perdere i benefici dell'abbonamento o cancellarlo in qualsiasi momento, mantenendo comunque i giochi già riscattati. I titoli vengono forniti principalmente tramite chiavi Steam e hanno una scadenza per l'attivazione solitamente fissata a due anni dalla data di acquisizione.

Con un costo di 11,99$ al mese, Humble Choice offre un'opportunità eccezionale per accedere a giochi di alto livello, beneficiando di vantaggi esclusivi e contribuendo a cause benefiche. Se amate i videogiochi e volete arricchire la vostra libreria, questo servizio fa al caso vostro!

Abbonati ad Humble Choice