Dopo aver pubblicato il nostro articolo “I 5 motivi per cui non acquistare Steam Deck”, e aver fatto sicuramente arrabbiare non pochi super appassionati sostenitore di questa console “portatile” (si, le virgolette sono d’obbligo), vediamo ora i motivi per cui invece voler acquistare Steam Deck. Potreste vedere questo articolo anche come un racconto di quello che ci è piaciuto di Steam Deck, o del suo potenziale. È sempre importante ricordare che a volte un giudizio può essere più o meno calzante in base alle proprie abitudini, e come abbiamo cercato di dare delle indicazioni il più corrette possibili nel primo articolo, vi ricordiamo che anche in questo caso dovete sempre raffrontare quello che leggerete con le vostre abitudini e valutando quanto ogni punto è più o meno importante per voi.

La Steam Deck è un computer

Differentemente da una Nintendo Switch, per fare un esempio, la Steam Deck è un computer portatile fatto e finito. Ciò significa ereditare dei difetti, ma anche dei pregi, e tra questi c’è senza dubbio la possibilità di fare con Steam Deck pressoché tutto quello che vi viene in mente. Una console portatile come la Switch, o in passato la PS Vita, quindi delle console con software proprietario sono a tutti gli effetti degli ecosistemi chiusi. Sviluppare giochi per un prodotto specifico significa poterli personalizzare al massimo, ottenere le migliori prestazioni, la miglior interfaccia e la perfetta integrazione con i comandi. Ma allo stesso tempo significa impedire qualsiasi tipo di modifica e limitare il modo in cui si vuole usare quella console. “Craccare” una Nintendo Switch si può, ma non è semplice e non è qualcosa alla portata di tutti, oltre ovviamente all’essere illegale.

Steam Deck offre molti meno limiti, potrete installare quello che volete, da Windows a qualsiasi altra applicazione. La piattaforma è aperta a mod, anche dal punto di vista hardware, e ciò rende Steam Deck la scelta perfetta per ogni smanettone e appassionato. Oltretutto considerando la presenza di molte semplici guide, anche i meno appassionati riusciranno ad apportare delle modifiche e sprigionare il potenziale di questa console.

È perfetta per il retrogaming

Una conseguenza diretta di quanto appena detto è che la Steam Deck è una console perfetta per il retrogaming. Nel nostro primo approfondimento “I 5 motivi per cui NON acquistare Steam Deck” non ci esprimevamo particolarmente a favore del retro gaming su Steam Deck, per il semplice motivo che ci sembra un po’ “sprecata”. Non abbiamo cambiato idea, ma riconosciamo che ognuno di noi è differente e per alcuni il retrogaming è la cosa migliore del mondo, e probabilmente la Steam Deck è la console migliore per questa passione.

La facilità d’installazione degli emulatori, la possibilità di passare le ROM su una scheda Micro SD, le prestazioni elevate e i comandi che offrono molta flessibilità.

Vi ricordiamo che la tematica del retrogaming è sempre molto calda, quindi assicuratevi di non violare la legge quando trafficate tra emulatori e ROM.

Siete dei giocatori PC appassionati

Se siete videogiocatori PC e volete ogni tanto staccarvi da mouse e tastiera, giocare in poltrona o portare il PC in vacanza con voi, allora la Steam Deck è ovviamente la console da comprare. La sola funzione di sincronizzazione dei salvataggi su Steam Cloud e la conseguente possibilità di passare da PC a Steam Deck è per alcuni qualcosa di irrinunciabile.

Ovviamente ci stiamo rivolgendo a una precisa categoria di giocatori PC, perché se siete tra coloro che snobbano il joypad, quanto appena detto non ha alcun valore. Se invece avete imparato ad apprezzare il joypad ma preferite il PC alla console perché i giochi possono essere graficamente migliori e anche più fluidi, la Steam Deck potrebbe essere una buona compagna. Dovrete solo accettare il compromesso della qualità grafica e velocità ridotta, dopo tutto la Steam Deck è dotato di un hardware da “discreto notebook da gaming”, non da super PC.

I giochi costano meno

Se dovessimo fare un raffronto diretto tra il costo dei giochi per Nintendo Switch (acquistabile qui) e per PC non c’è alcun dubbio che i titoli per PC costano meno. Tra le offerte, i giochi gratuiti e le molte piattaforme che permettono di acquistare giochi digitali a prezzi limitati, la quantità di giochi che potrete acquistare e giocare su Steam Deck, a parità di spesa, è decisamente superiore rispetto a quello che potreste ottenere per Switch (ovviamente parliamo dei titoli multi-piattaforma).

Oltretutto è importante ricordare che quando acquistate un gioco per PC, lo avrete anche su Steam Deck, considerando che la piattaforma è la stessa. Dato che è possibile sfruttare anche giochi di altre piattaforme oltre a Steam, quanto appena detto è ancora più vero.

Gli indie game sono sempre su PC

Moltissimi sviluppatori di videogiochi indie preferiscono il PC come piattaforma per rilasciare le proprie creazioni e solo dopo, e solo una parte di questi, mette a disposizioni i giochi anche per le altre piattaforme. DI conseguenza se dovessimo chiederci “qual è la migliore console per i videogiochi Indie”, al risposta è senza dubbio la Steam Deck.

La maggior parte dei giochi indie che hanno successo sono giochi semplici, considerando che gli sviluppatori indipendenti puntano molto di più sul gameplay o sul design, piuttosto che su grafica super pompata e modelli da urlo. Di conseguenza molti giochi Indie sono anche poco impegnativi sotto il profilo prestazionale, e ciò porta due benefici: autonomia della console maggiore e meno calore da dissipare, che la rende più silenziosa (o completamente silenziosa).

Se siete amanti degli Indie Game, la Steam Deck è quella che fa per voi.