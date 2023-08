State per partire per le vacanze ma non volete rinunciare alle vostre sessioni di gioco? Per quanto infilare in valigia una console come PS5 o Xbox Series X sarebbe alquanto complesso (anche se non impossibile), l’alternativa ideale per giocare fuori porta è puntare sulla mobilità. A prescindere da che abbiate una Nintendo Switch, Steam Deck, ROG Ally o, semplicemente, un portatile da gaming o uno smartphone, questo articolo farà sicuramente al caso vostro.

Di seguito vi proporremo, infatti, una lista di 7 gadget essenziali che qualsiasi videogiocatore dovrebbe sempre avere con sé durante i viaggi, dato che renderanno le vostre sessioni di gioco non solo comode come a casa, ma anche più semplici da trasportare e con un occhio di riguardo verso l’incolumità dei vostri dispositivi. Dalle custodie per il trasporto ai powerbank, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro!

Abbiamo scelto di mettere in prima linea Amazon, visto che se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, dei vostri ordini; se invece non siete iscritti al servizio vi consigliamo di prenderlo in considerazione, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis.

Inoltre, vi consigliamo anche di dare uno sguardo ai nostri altri articoli a tema estivo, come quello dei 7 giochi per Nintendo Switch perfetti per le vacanze. Troverete sicuramente qualche chicca che fa al caso vostro!

Prima di passare alla lista vi invitiamo anche a iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

I 7 gadget essenziali per il videogiocatore in vacanza

Custodia da trasporto Nintendo Switch/Steam Deck

Iniziamo con accessorio assolutamente fondamentale non solo per le vacanze, bensì per qualsiasi viaggio in compagnia di una console portatile: la custodia per il trasporto. In questo caso vi proponiamo un modello per Nintendo Switch e uno per Steam Deck: nel primo caso si tratta di una custodia compatibile sia con il modello tradizionale che con la versione OLED, dotata di più scomparti in cui inserire, oltre alla console, dei Joy-Con aggiuntivi, il caricabatterie e le cartucce dei vostri giochi preferiti. Per quanto riguarda la custodia per Steam Deck, invece, anche in questo caso abbiamo un ampio spazio riservato alla console, oltre a scomparti in cui inserire qualsiasi accessorio desideriate portare con voi. Entrambi i modelli ripareranno i vostri dispositivi da qualsiasi urto e graffio, oltre a renderli più semplici da trasportare.

Vedi custodia Nintendo Switch su Amazon Vedi custodia Nintendo Switch su eBay

Vedi custodia Steam Deck su Amazon

Controller smartphone Razer Kishi

Se la vostra piattaforma di gioco prediletta durante le vacanze sarà lo smartphone, potreste valutare di acquistare un controller apposito, che renderà le vostre sessioni decisamente più comode rispetto che sfruttare solamente il touchscreen del vostro dispositivo (che nei giochi più complessi si può rivelare quasi impossibile da usare). In particolare vi consigliamo il Razer Kishi, uno dei migliori pad per smartphone sul mercato grazie al suo design ergonomico e alle sue molteplici funzionalità utili. Potrete, infatti, rimappare singolarmente ciascun pulsante in base ai vostri comandi preferiti, mentre la modalità hair trigger vi permetterà di diminuire la corsa dei grilletti posteriori, così da rendere l’input più rapido. Il controller si adatterà alle dimensioni di qualsiasi smartphone, mentre il grip morbido e ammortizzato vi garantirà un feedback tattile comodo e sicuro.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Powerbank da 33800 mAh

A prescindere da quale sia la vostra piattaforma di gioco prediletta durante le vacanze, se avete intenzione di giocare sotto l’ombrellone o sulla cima di una montagna avrete sicuramente bisogno di un powerbank ultra capiente che possa ricaricare la vostra console o smartphone. Il modello che vi proponiamo ha un’autonomia di ben 33800 mAh, nettamente di più dello standard, nonché sufficiente per caricare completamente uno smartphone 8 volte o un tablet 3 volte. Inoltre, supporta la ricarica wireless, quindi senza bisogno di fili, oltre ad avere ben 5 porte, tra cui 3 USB-A e due UBS-C.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Scheda SD SanDisk Ultra 128 GB

Un altro accessorio imprescindibile soprattutto per i possessori di una console portatile è una Micro SD su cui archiviare i giochi che desiderate portare in vacanza senza dover rinunciare a nessun titolo. In particolare vi consigliamo la SanDisk Ultra da 128GB, una delle migliori in assoluto in quanto a rapporto qualità/prezzo; con meno di 15 euro, infatti, avrete a disposizione tantissimo spazio di archiviazione e una velocità di trasferimento fino a 140 MB/s. Ovviamente, la SD è compatibile con Nintendo Switch e Steam Deck, ma anche con smartphone, tablet e, per i più retrò, con Nintendo 3DS.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Auricolari gaming HyperX

Se avete intenzione di giocare ma non volete disturbare nessuno, a prescindere dal fatto che si tratti dei vostri familiari nel cuore della notte o i vicini di ombrellone, vi consigliamo di acquistare un paio di auricolari da gaming. La nostra scelta ricade sugli HyperX, che si distinguono dai modelli tradizionali per una qualità audio avvolgente, con bassi potenziati e frequenze alte cristalline, e per un microfono integrato direttamente sul cavo, cosicché potrete parlare con i vostri amici senza l’ingombro dei classici archetti. Inoltre, il cavo è realizzato in gomma a prova di groviglio, mentre la custodia in dotazione vi permetterà di trasportarli con estrema facilità senza la paura di perderli.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Batterie ricaricabili con caricatore

Siete tra coloro che non riescono a giocare senza controller, ma avete paura che le batterie si scarichino? In tal caso il prodotto perfetto per voi è questo set composto da 4 batterie AA ricaricabili e dal caricatore apposito. Non solo risparmierete denaro, non dovendo più comprare pile usa e getta, ma inquinerete anche meno e non dovrete mai più provare la sensazione di avere le batterie scariche senza averne di nuove in casa. In due ore e mezza, infatti, le pile si caricheranno completamente, tornando pronte all’uso. Inoltre, il caricatore si spegnerà automaticamente una volta raggiunto il 100% per evitare il sovraccarico, per cui potrete collegarlo alla corrente anche mentre siete in spiaggia senza preoccupazioni.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Zaino tech

Chiudiamo la lista con un accessorio utile per qualsiasi videogiocatore in viaggio, ovvero uno zaino progettato appositamente per contenere PC, console e qualsiasi altro dispositivo tech abbiate con voi. I svariati scomparti interni, infatti, vi permetteranno di contenere qualsiasi oggetto in modo ordinato, tanto da essere abbastanza spazioso da sostituire addirittura un bagaglio a mano qualora dobbiate partire per pochi giorni. Avrete poi a disposizione una tasca apposita in cui infilare il vostro powerbank e attaccarvi facilmente lo smartphone, mentre l’anello anti-furto vi garantirà la massima protezione da persone malintenzionate. La ciliegina sulla torta? Lo zaino è idrorepellente, mentre le bretelle e lo schienale sono traspiranti.

Vedi su Amazon Vedi su eBay

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!