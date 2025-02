Spendi 50€ in LEGO? Perfetto, ti aspetta un buono da 10€ per altri LEGO

IBS offre un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di LEGO. Fino al 20 febbraio, chi acquista almeno 50€ in set LEGO avrà diritto a un buono da 10€, da utilizzare per l'acquisto di nuovi prodotti LEGO dal 1° al 31 marzo. Si tratta di un'occasione perfetta per arricchire la propria collezione di mattoncini, approfittando di un risparmio aggiuntivo che permette di ottenere nuovi set con un costo inferiore.

Vedi offerte su IBS

Offerta LEGO spendi e riprendi, perché approfittarne?

L'offerta, valida su una selezione di prodotti LEGO, è un'opportunità per chi desidera ampliare la propria raccolta. Acquistando LEGO per un valore di almeno 50€, infatti, si potrà ricevere un codice coupon del valore di 10€, che verrà inviato tramite email al momento della conferma di spedizione dell'ordine. Questo voucher potrà essere utilizzato per il prossimo acquisto di giochi LEGO, ma solo durante il mese di marzo, quindi è importante pianificare l’acquisto in tempo.

Un ulteriore vantaggio per chi vuole approfittare dell’offerta è che alcuni set LEGO proposti sul sito sono anche scontati. Questi sconti vanno ad aggiungersi al buono da 10€, rendendo l’occasione ancora più vantaggiosa. In questo modo, gli appassionati di LEGO potranno acquistare set esclusivi o rari, con un risparmio complessivo che non si trova facilmente altrove.

Per non perdere questa occasione, è fondamentale completare l'acquisto di almeno 50€ in LEGO entro il 20 febbraio. Una volta effettuato l'ordine, il buono sarà inviato tramite email e potrà essere utilizzato per un nuovo acquisto a partire dal 1° marzo. Gli appassionati di LEGO che non vogliono lasciarsi scappare questa offerta dovrebbero quindi agire in fretta, prima che scada.

