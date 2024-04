I giocatori vogliono i live-service ma gli sviluppatori li detestano, ecco perché

Negli ultimi anni, i giochi live-service hanno dominato il panorama videoludico, offrendo esperienze sempre aggiornate e interattive ai giocatori di tutto il mondo. Tuttavia, una nuova indagine condotta dal Game Developer Collective ha rivelato preoccupazioni significative riguardo ai metodi di monetizzazione di questi giochi e alle loro implicazioni per l'industria.

Secondo l'indagine, condotta su 600 sviluppatori tra febbraio e marzo 2024, il 67 percento degli sviluppatori definisce i giochi live-service per i loro frequenti aggiornamenti e acquisti in-app. Tuttavia, il 39% dei partecipanti ha espresso leggere preoccupazioni sui modelli di business attuali, mentre il 31 percento era "molto" preoccupato. Queste preoccupazioni si concentrano principalmente sulla sostenibilità a lungo termine dei giochi live-service, con il 63% degli sviluppatori che teme che i giocatori perdano interesse nel tempo.

Un'altra rilevazione interessante è che solo il 35% dei 600 sviluppatori intervistati ha considerato il loro più recente rilascio un gioco live-service. Tuttavia, il 10% dei partecipanti ha indicato che il loro studio potrebbe orientarsi verso un modello live-service in futuro, suggerendo che questa tendenza potrebbe continuare a crescere nel tempo.

L'indagine ha anche evidenziato un crescente interesse nel ritorno al modello di DLC a pagamento. Il 30% dei partecipanti sta esplorando questa opzione per il loro prossimo gioco, un aumento del 9 percento rispetto ai loro rilasci più recenti. Allo stesso modo, il 76% sta considerando un pagamento anticipato per il loro prossimo gioco, suggerendo che potrebbe esserci un ritorno verso modelli di monetizzazione più tradizionali.

In generale, gli sviluppatori sembrano divisi sull'effettivo impatto dei giochi live-service sull'industria. Mentre il 44% ha un'opinione mista su di essi, il 45% li considera in una luce negativa. Queste divergenze riflettono le sfide e le opportunità che i giochi live-service presentano per lo sviluppo di giochi e l'industria nel suo complesso.

Nonostante le preoccupazioni riguardanti la sostenibilità e i modelli di monetizzazione, i giochi live-service continuano a essere una parte significativa del panorama gaming. Tuttavia, potrebbe esserci una tendenza verso un ritorno a modelli di monetizzazione più tradizionali, come i DLC a pagamento, mentre gli sviluppatori cercano di bilanciare le esigenze dei giocatori con la redditività dei loro giochi.