Dopo un mese di sole, sudore e conferenze virtuali siamo arrivati finalmente a luglio, il mese centrale dell’estate. A giugno sono usciti inaspettatamente tanti nuovi indie, ma se pensavate che a luglio la situazione si sarebbe placata vi sbagliate, dato che anche questo mese moltissimi titoli interessanti faranno capolino nei vari store; preparate quindi il vostro set-up, accendete ventilatori e condizionatori e godetevi la nostra lista dei migliori indie per PC di luglio 2022.

1. Dinkum

Genere : RPG, Simulazione

: RPG, Simulazione Sviluppatore : James Bendon

: James Bendon Data di rilascio: 14 luglio

Iniziamo la nostra lista con Dinkum, un nuovo farming simulator che vi farà sudare, anche se fortunatamente solo virtualmente. In questo titolo in early access dovrete infatti costruire la vostra cittadina in un’isola ispirata alle campagne australiane, esplorando scenari che variano dalle foreste tropicali ai deserti aridi. Partirete dormendo per strada, e rimboccandovi le maniche dovrete costruire fattorie, attività commerciali e attrazioni, conquistando i visitatori e convincendoli a rimanere stabilmente.

Come in ogni gioco del genere potrete svolgere svariate attività come pesca, caccia, coltivazione ed estrazione minearia. Se siete amanti di titoli come Animal Crossing o Stardew Valley non potete perdervi Dinkum, e la possibilità di giocare multiplayer, invitando gli amici nella vostra isola per costruire insieme, fare shopping, cacciare e molto altro lo rende ancora più interessante.

2. Neon Blight

Genere : Azione, Avventura

: Azione, Avventura Sviluppatore : Bleeding Tapes (pubblicato da Freedom Games)

: Bleeding Tapes (pubblicato da Freedom Games) Data di rilascio: 11 luglio

Ogni mese non può mancare almeno un indie per PC in stile cyperpunk, e uno fra quelli di luglio (ma non l’unico) è Neon Blight. In questo titolo vestirete i panni di un venditore di armi, il quale ha il compito di consegnare ai neo-eroi l’arsenale necessario per combattere contro la megacorporazione che governa il mondo. Per raggiungere il vostro obiettivo vi dovrete immischiare in competizioni tra criminali e nemici senza pietà, e dovrete esplorare la città futuristica.

Ovviamente non vi limiterete a vendere armi, ma dovrete anche usarle, combattendo in dozzine di livelli creati a mano per ottenere nuovi componenti e creare equipaggiamenti sempre più potenti. Inoltre, avrete modo di personalizzare il vostro negozio, stabilendo amicizie con i vari clienti e, al bisogno, aiutandoli nelle loro missioni.

3. Endling – Extinction is Forever

Genere : Avventura, Simulazione

: Avventura, Simulazione Sviluppatore : Herobeat Studios

: Herobeat Studios Data di rilascio: 19 luglio

Vi abbiamo già parlato approfonditamente di Endling – Extinction is Forever nel nostro recente articolo sui giochi che possono aiutare a salvare l’ambiente, e lo ritroviamo nei migliori indie per PC di luglio 2022, dato che è in uscita proprio questo mese. In quest’opera giocherete nel ruolo dell’ultima mamma volpe rimasta in vita in un pianeta post-apocalittico, e il vostro unico obiettivo sarà quello di far sopravvivere i vostri cuccioli in un ambiente che si sta distruggendo da solo.

Endling è a tutti gli effetti un’avventura eco-ambientale, e l’obiettivo degli sviluppatori è proprio quello di accrescere la coscienza ambientale dei giocatori, puntando sui sensi di colpa che si provano quando uno dei cuccioli muore. Nel corso del gameplay verrete infatti a contatto con la forza distruttiva dell’umanità: inquinamento, sfruttamento delle risorse e corruzione dell’ecosistema. Data l’alta sensibilità del gioco, su Steam ne trovate una demo gratuita, dove potete provare con mano la sofferenza della volpe protagonista e decidere se acquistare o meno il prodotto.

4. Time on Frog Island

Genere : Avventura

: Avventura Sviluppatore : Half Past Yellow (pubblicato da Merge Games)

: Half Past Yellow (pubblicato da Merge Games) Data di rilascio: 12 luglio

Rimaniamo in tema animalesco ma cambiamo completamente genere con Time on Frog Island, un gioco di genere sim-like dove potrete rilassarvi completamente e provare uno stile di vita idillico, senza alcuno stress o pressione… peccato sia solo un gioco. All’inizio dell’avventura, nella quale vestirete i panni di un capitano di mare solitario, sarete catapultati misteriosamente in un’isola ricca di creature amichevoli, ovvero delle rane. Dovrete quindi esplorare i dintorni, e avrete l’opportunità di sperimentare un sacco di attività per tenervi impegnati in compagnia dei vostri vicini anfibi.

Nell’isola in stile sandbox avrete modo di creare il vostro villaggio con calma, conoscendo tutti gli abitanti, pescando e coltivando ortaggi. Inoltre, ci saranno dei puzzle interessanti che dovrete risolvere per ottenere oggetti unici, necessari per riuscire a sistemare la vostra nave. Time on Frog Island è il gioco perfetto per l’estate, e non potevamo non includerlo tra i migliori indie per PC di luglio 2022.

5. Loopmancer

Genere : Azione, Avventura, RPG

: Azione, Avventura, RPG Sviluppatore : eBrain Studio

: eBrain Studio Data di rilascio: 14 luglio

Anno 2046, una società altamente sviluppata, intelligenza artificiale. Come avrete intuito, stiamo parlando di un altro gioco in stile cyberpunk, questa volta un platform roguelite con una grafica realistica in 3D a dir poco mozzafiato. In Loopmancer giocherete come il detective Xiang Zixu, il quale subito dopo la sua morte si risveglia nella sua camera da letto; non ha il tempo però di processare quanto successo, perché viene subito incaricato di investigare sulla scomparsa di una famosa giornalista.

Nel corso dell’avventura dovrete combattere contro oltre trenta nemici con stili di combattimento unici, da gangters a mutanti, passando per mercenari assassini e robot altamente addestrati. Essendo un roguelite, in Loopmancer a ogni morte il protagonista si risveglierà nella sua camera da letto e comincerà un nuovo loop; ogni decisione che prenderete influenzerà il corso della partita e soprattutto il suo finale, quindi non vi resta che lottare fino a scoprire la verità.

6. Bear and Breakfast

Genere : Avventura, Casuale, RPG, Simulazione

: Avventura, Casuale, RPG, Simulazione Sviluppatore : Gummy Cat (pubblicato da Armor Games Studios)

: Gummy Cat (pubblicato da Armor Games Studios) Data di rilascio: 28 luglio

Luglio 2022 è il mese degli animali, dato che anche in Bear and Breakfast, un indie in uscita per PC, il protagonista è Hank, un simpatico orso bruno. Come intuirete dal titolo, il vostro obiettivo sarà quello di gestire un bed and breakfast all’interno di un bosco, trasformandolo da una capanna abbandonata a un’attività ricettiva attraente per i turisti. Come in ogni gestionale avrete modo di ampliare il vostro hotel con dozzine di camere, bagni, salotti e sale ricreative, personalizzando ogni ambiente e attraendo più clienti possibili.

I vostri compiti non si fermeranno però a gestire il bed and breakfast, dato che vi ritroverete anche a scoprire i misteri della foresta, trovando il coraggio di esplorare la zona e interfacciandovi con creature poco amichevoli. Bear and Breakfast fa al caso vostro se vi piacciono giochi come Two Point Hospital e simili, e vi assicurerà ore di divertimento e relax.

7. Koumajou Remilia: Scarlet Symphony

Genere : Azione, Avventura

: Azione, Avventura Sviluppatore : Frontier Aja, CFK Co., Ltd.

: Frontier Aja, CFK Co., Ltd. Data di rilascio: 28 luglio

Koumajou Remilia: Scarlet Symphony è un indie di genere action side-scroller del 2009, che a luglio 2022 fa capolino su PC con una versione remastered in HD, presentando contenuti aggiuntivi e un supporto in lingua inglese. In questo metroidvania in stile gotico giocherete come Reimu Hakurei, la quale deve esplorare la Scarlet Devil Mansion con l’obiettivo di scoprire da dove arriva la nebbia rossa che sta coprendo la terra.

Questa versione remastered ha un aspetto fantastico, e la nuova modalità crazy bullet-hell aggiunge una sfida in più anche per coloro che hanno giocato il titolo originale del 2009. Nonostante ciò, il gioco permette di scegliere tra diverse difficoltà, dimostrandosi accessibile anche a chi non ha esperienza con titoli del genere grazie alla “extra easy mode”.

8. XEL

Genere : Azione, Indie, RPG

: Azione, Indie, RPG Sviluppatore : Tiny Roar

: Tiny Roar Data di rilascio: 12 luglio

Il 2022 oramai pullula di indie RPG per PC nei quali i giocatori si ritrovano a esplorare strani mondi fantasiosi; a questo catalogo si aggiunge XEL, un action-adventure game di fantascienza dove dovrete aiutare la protagonista, Reid, a scoprire il suo enigmatico passato. Attraverso una prospettiva dall’alto dovrete attraversare pianure, rovine, deserti e molto altro, stringendo amicizie lungo la strada e superando dungeon pieni di pericoli e puzzle complessi.

La grafica in 3D di XEL sembra davvero stupenda, e oltre a esplorare il mondo fantascientifico dovrete anche combattere contro orde di robot minions e contro la fauna poco amichevole del pianeta, sfruttando armi, armature e gadget personalizzabili e abiltù uniche che vi farano viaggiare attraverso lo spazio-tempo. XEL è stato creato a mano da un team di sviluppo veramente appassionato, quindi non può che rientrare nella nostra lista dei migliori indie per PC di luglio 2022.

9. MADiSON

Genere : Azione, Avventura, Simulazione, Horror

: Azione, Avventura, Simulazione, Horror Sviluppatore : BLOODIOUS GAMES

: BLOODIOUS GAMES Data di rilascio: 8 luglio

Fino a ora tutti i titoli della lista erano troppo “carini e coccolosi”, quindi vi presentiamo MADiSON, un gioco di genere horror psicologico in prima persona, con un gameplay disturbante e una narrativa inquietante e coinvolgente allo stesso tempo. Vi sveglierete infatti in una stanza scura e chiusa a chiave, con le mani coperte di sangue; nei panni di Luca dovrete subire le torture di MADiSON, un demone che vi costringerà a continuare un rito sanguinoso cominciato decenni prima.

Durante il gameplay dovrete usare la vostra fotocamera per sopravvivere alla tortura, o per immergervene ancora più a foto, affrontando il timore di scoprire la verità. Per sopravvivere alle varie entità malvagie dovrete esplorare il luogo, raccogliendo elementi e interagendovi per attivare eventi e puzzle casuali, i quali vi consentiranno un’avventura diversa a ogni partita. Insomma, se avete voglia di qualcosa di modo poco rilassante ma decisamente intrigante, MADiSON fa per voi.

10. Stray

Genere : Avventura

: Avventura Sviluppatore : BlueTwelve Studio (pubblicato da Annapurna Interactive)

: BlueTwelve Studio (pubblicato da Annapurna Interactive) Data di rilascio: 19 luglio

Concludiamo la lista dei migliori indie per PC di luglio 2022 con quello che è sicuramente il titolo più atteso da tutti: Stray. Nel nuovo titolo di Annapurna Interactive, che ha fatto impazzire il pubblico sin dal primo trailer, vestirete i panni di un gatto randagio (da qui il titolo, dato che “stray” vuol dire randagio), il quale è perso e lontano dalla famiglia, e si ritrova a vagare per le strade di una città in stile cyberpunk. Il vostro obiettivo sarà quello di svelare l’antico mistero che la permea, in modo da riuscire a scappare e ritrovare la via di casa.

Perché Stray sta facendo impazzire tutti? Oltre ad avere una grafica spettacolare, il fatto di poter vedere il mondo dal punto di vista di un gatto lo rende geniale; dovrete infatti tirare fuori l’istinto felino ed essere furtivi, agili, innocenti e a volte il più fastidioso possibile con gli strani abitanti del mondo in cui vi trovate.

Anche per questo mese la nostra lista dei migliori indie per PC si conclude qui, qual è il titolo che vi ispira di più di luglio 2022? Se siete amanti degli animali sarà difficile scegliere visto che potrete decidere di impersonificare orsi, volpi e gatti, e vivere in un’isola piena di rane, passando dal rilassamento totale all’horror inquietante. Come sempre vi invitiamo a dare un’occhiata ai titoli di giugno qualora tra questi non abbiate trovato nulla di interessante, e di seguirci per scoprire quelli di agosto!