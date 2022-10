Siamo giunti a ottobre, il che significa l’inizio della stagione autunnale, del freddo e della pioggia, insomma, il clima perfetto per passare le giornate in casa a giocare. Dunque, se non volete essere colti impreparati, la cosa migliore da fare è dare una spolverata alla libreria, facendo un giro nei vari store e trovando nuovi titoli da esplorare; in questo articolo vi daremo una mano, indicandovi dieci tra i videogiochi indie più interessanti in uscita su PC a ottobre 2022.

10. Nitro Kid

Genere : Strategico

: Strategico Sviluppatore : Wildboy Studios

: Wildboy Studios Data di rilascio: 18 ottobre

Vi piacciono i film kung fu anni ’80? Vi piace il genere cyberpunk? Vi piacciono i roguelike? Bene, perché a ottobre 2022 esce su PC un indie che unisce questi tre elementi. Stiamo parlando di Nitro Kid, ambientato in una Miami distopica dove la mega-corporazione INFINITY ha segretamente imprigionato dei bambini superdotati per trasformarli in prodotti per l’esercito.

In combattimenti strutturati a griglia dovrete scorrere attorno ai nemici, trovando la posizione migliore per effettuare combo e utilizzando l’ambiente circostante a vostro vantaggio. Inoltre, attraverso una grande varietà di carte potrete cambiare e migliorare le abilità, mosse e poteri dei tre agenti a vostra disposizione.

9. Signalis

Genere : Azione, Avventura, Horror

: Azione, Avventura, Horror Sviluppatore : rose-engine (Humble Games)

: rose-engine (Humble Games) Data di rilascio: 27 ottobre

Essendo ottobre il mese di Halloween, non poteva mancare tra le uscite indie su PC almeno un titolo horror; uno fra i più interessanti e originali è Signalis, che gli sviluppatori descrivono come un “horror survival classico” ambientato in un futuro distopico, dove l’umanità ha svelato un segreto oscuro. Nei panni di Elster, una Replika che sta cercando il suo partner e il suo sogno perduti, dovrete esplorare un mondo di misteri, scappando da creature terrificanti e risolvendo puzzle impegnativi.

Lo stile grafico dell’opera e il gameplay sono chiaramente ispirati ai classici titoli per PlayStation 1 come il primo Resident Evil, il tutto arricchito da una sfumatura giapponese riscontrabile nell’ideazione dei personaggi e nei vari riferimenti alla cultura orientale nel corso della storia. Se siete fan della pixel art, Signalis fa decisamente al caso vostro.

8. Sunday Gold

Genere : Avventura, RPG

: Avventura, RPG Sviluppatore : Team17

: Team17 Data di rilascio: 13 ottobre

Team17 non sbaglia un colpo, e il loro ennesimo indie che sembra promettente è Sunday Gold, un gioco di genere punta e clicca ambientato in un futuro distopico. Al centro della storia vi sono tre criminali, i quali devono cacciare ed esporre i segreti oscuri di una mega-corporazione malefica comandata da un miliardario.

Il gameplay unisce puzzle in stile escape room, combattimenti a turno e meccaniche RPG, il tutto all’interno di una storia dalle tinte dark. La grafica in 2D e disegnata a mano sembra davvero convincente, così come le sequenze ispirate al mondo dei fumetti. Su Steam è disponibile anche il capitolo prologo del gioco gratuitamente, in modo da farvi un’idea prima di decidere se acquistarlo o meno.

7. Hell is Others

Genere : Azione, Avventura, Horror

: Azione, Avventura, Horror Sviluppatore : Strelka Games, Yonder (A List Games)

: Strelka Games, Yonder (A List Games) Data di rilascio: 20 ottobre

Un altro indie in uscita giusto in tempo per Halloween è Hell is Others, un survival shooter di genere PVPVE con prospettiva dall’alto. Qui giocherete come Adam Smithson, il quale ha solo un desiderio: vivere da solo nel suo piccolo appartamento a Century City. Nonostante sembri una situazione tranquilla, ovviamente c’è un inghippo: qualsiasi cosa nella città ha bisogno di sangue per sopravvivere, comprese le sue piante.

Adam è quindi obbligato a cercare la risorsa nelle strade della città, dove il sangue è una moneta e tutti vogliono la stessa cosa. Dovrete quindi fronteggiarvi con Gli Altri, usufruendo dell’arsenale ricavato dalle vostre piante succhia-sangue e facendo del vostro meglio per sopravvivere un giorno in più. Tutti i nemici non vorranno infatti solo prosciugarvi le vene, ma anche derubarvi di tutto ciò che avete raccolto fino a quel momento. Infine, per poter diventare sempre più forti dovrete occuparvi delle vostre piante, nutrendole, facendole crescere e producendo ammonizioni potentissime.

6. Potionomics

Genere : RPG, Simulazione, Strategico

: RPG, Simulazione, Strategico Sviluppatore : Voracious Games

: Voracious Games Data di rilascio: 17 ottobre

Se avete seguito il nostro articolo sugli indie usciti su PC il mese scorso, vi ricorderete di Potion Permit; a ottobre esce un titolo con un’idea di fondo simile, ma completamente diverso nella realizzazione. Stiamo parlando di Potionomics, dove giocherete come una ragazza che ha ereditato da uno zio un antico negozio di pozioni… e un enorme debito. Il vostro compito sarà quindi quello di personalizzare completamente la bottega, assumendo eroi per raccogliere gli ingredienti necessari per fare le pozioni e facendo amicizia (o andando oltre) coi clienti.

Per battere la concorrenza dovrete scegliere gli ingredienti migliori, in modo da rendere anche le pozioni più semplici straordinarie, e generando aromi che incontrino i gusti della clientela. Inoltre, essendo il gioco di genere deck-building, dovrete giocare ogni carta con intelligenza, guadagnando più soldi possibili e imparando tattiche sempre nuove per ottenere successo.

5. Bibots

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore : Square Squid (PID Games)

: Square Squid (PID Games) Data di rilascio: 5 ottobre

Uno tra gli indie più intriganti tra quelli in uscita su PC a ottobre 2022 è Bibots, uno shooter con prospettiva dall’alto ambientato — ancora una volta — in un mondo futuristico. La storia si focalizza su Tayar, esploratore nonché salvatore del pianeta minacciato da una mente malefica.

Il protagonista non è però da solo nella sua avventura, dato che potrete scegliere un Bibot, un robot che potrete evocare durante i combattimenti, liberandone il potere devastante. Nel corso del gioco imparerete a conoscere svariati compagni, ognuno con abilità differenti; anche lo stesso Tayar è completamente personalizzabile, dandovi scelta libera sui poteri da equipaggiare per affrontare anche le situazioni più ostiche.

4. Coral Island

Genere : Avventura, Simulazione, RPG

: Avventura, Simulazione, RPG Sviluppatore : Stairway Games (Humble Games)

: Stairway Games (Humble Games) Data di rilascio: 11 ottobre

Se gli horror tipici di Halloween non fanno per voi, a ottobre 2022 è in uscita su PC anche un titolo rilassante, perfetto per staccare la spina in una giornata piovosa. Coral Island è infatti un gioco di genere farm sim, dove potrete essere chi volete e vivere in un’isola secondo i vostri ritmi, godendovi la natura, gli animali e la compagnia dei concittadini.

L’opera viene finalmente rilasciata in versione completa dopo ben 15 mesi di early access, e il risultato è magnifico: la grafica in 3D è mozzafiato ed estremamente dettagliata, mentre gli abitanti — oltre 50 — ricordano quelli dei film Disney. Come in ogni gioco del genere dovrete coltivare frutta e verdura, decorare l’isola, craftare oggetti, esplorare e rilassarvi, progettando il futuro di Coral Island.

3. Batora: Lost Heaven

Genere : Azione, RPG

: Azione, RPG Sviluppatore : Team17, Stormind Games

: Team17, Stormind Games Data di rilascio: 20 ottobre

A ottobre Team17 fa doppietta, dato che un altro indie in uscita su PC è Batora: Lost Heaven, un action RPG ambientato nello spazio dove vestirete i panni di Avril, una ragazza a cui sono stati affidati poteri eccezionali. La protagonista dovrà imbarcarsi in un’avventura ricca di azione, esplorando pianeti alieni variegati e scoprendo una galassia dove la linea che separa il bene e il male è a dir poco sottile.

Saranno infatti le vostre scelte a condizionare l’andamento della storia, oltre a dover brandire le armi, allenandovi in differenti stili di combattimento per sconfiggere gli innumerevoli nemici, risolvendo enigmi intricati e svolgendo missioni per gli abitanti alieni. Il vostro obiettivo finale? Ripristinare il Paradiso Perduto.

2. Asterigos: Curse of the Stars

Genere : Azione, Avventura, RPG

: Azione, Avventura, RPG Sviluppatore : Acme Gamestudio

: Acme Gamestudio Data di rilascio: 11 ottobre

La grafica di Asterigos: Curse of the Stars è talmente bella che sembra un Tripla A anziché un indie, e non vediamo l’ora di esplorare la magnifica città di Aphes per scoprire la verità dietro alla maledizione che la attanaglia. La protagonista di quest’avventura ispirata alla mitologia greca e romana è Hilda, una giovane guerriera che dovrà affrontare più di 60 nemici differenti e 22 boss all’interno delle svariate regioni che compongono la mappa.

In Asterigos: Curse of the Stars ogni vostra scelta sarà determinante, e potrete scegliere tra una varietà di armi ravvicinate o a distanza, trovando lo stile di combattimento che più vi piace. A livello di gameplay il titolo è un action RPG, comprendente oltre 100 collezionabili, missioni secondarie e una modalità NewGame+.

1. Scorn

Genere : Azione, Avventura

: Azione, Avventura Sviluppatore : Ebb Software

: Ebb Software Data di rilascio: 14 ottobre

Chiudiamo la lista con Scorn, un’avventura horror in prima persona ambientata in un universo pullulante di strane forme e arazzi inquietanti. L’opera è stata ideata per catapultare il giocatore all’interno del mondo open world in media res, creando una sensazione si smarrimento e obbligandolo a esplorare le diverse regioni che lo compongono.

L’ambiente circostante è talmente importante che viene considerato un personaggio in sé, e ogni location è di forma labirintica, con stanze e sentieri da scoprire. Tutta la storia si svolge in-game, quindi non è presente nessuna cut scene che possa alleviarvi la tensione; sarete costretti a prestare attenzione a ogni momento, tenendovi strette le poche munizioni a disposizione e provando diversi tipi di combattimento.

Questo è tutto per quanto riguarda i migliori indie in uscita su PC a ottobre 2022; i temi preponderanti sono chiaramente gli horror e le avventure ambientate nello spazio, ma è comunque presente una grande varietà che riuscirà a soddisfare qualsiasi gusto. Se però volete altre idee, vi consigliamo di dare uno sguardo alle edizioni precedenti di questo articolo, e di seguirci per gli appuntamenti dei prossimi mesi.