I migliori roguelike e roguelite da acquistare | Agosto 2021

Un genere molto vecchio e di nicchia che sta avendo molto risalto in questi ultimi anni è sicuramente il roguelike. Nel corso della vostra carriera videoludica, sicuramente vi sarete imbattuti in giochi simili o in meccaniche appartenenti al genere. Ma cos’è un roguelike? Tutto ebbe inizio circa 40 anni fa, con la nascita di un videogioco di nome Rogue: aree procedurali generate casualmente da esplorare, movimento a turni, permadeath, potenziamenti e nemici che cambiano di livello in livello, di partita in partita. Ogni gioco che ha tentato di ricalcare questi stilemi si è presentato come un roguelike, e nel corso degli anni il genere ha consolidato sempre di più queste sue prerogative, mentre altri videogiochi hanno provato ad adattarsi mutuando alcune delle meccaniche, divenendo dei roguelite: non esattamente roguelike, ma quasi. I migliori roguelike e roguelite sono generalmente accomunati da un senso comune per battere i propri record, cercando di arrivare il più lontano possibile o di completare tutto il prima possibile, dalle morti frequenti e dall’assuefazione per la sorpresa e la casualità: “ci provo un’altra volta e poi smetto“.

I migliori roguelike e roguelite pubblicati negli ultimi anni si differenziano per stili di gioco, ibridazioni con altri generi e meccaniche intriganti. Negli anni passati il genere era più relegato a una nicchia di appassionati, e per questo motivo è stato quasi sempre una prerogativa di alcuni giochi di produzione indipendente. Negli anni più recenti tuttavia il genere ha avuto un suo exploit, arrivando da un lato a vivacizzare la scena indie e dall’altro ad affacciarsi in giochi con budget più imponenti. Dato il successo di pubblico e di critica di un videogioco come Hades che ha vinto di tutto nel 2020, ultimamente stanno cominciando ad affiorare sempre più titoli roguelike e roguelite, anche nell’industria tripla A. Prima di cominciare a elencare la nostra lista dei migliori giochi roguelike e roguelite secondo il nostro punto di vista, vi ricordiamo di dare un’occhiata anche alla nostra guida dei migliori metroidvania e alla guida dei migliori JRPG.

I migliori roguelike e roguelite

Hades

Piattaforma: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch

Se siete interessati all’acquisto di un roguelite non potete non considerare Hades, massima espressione del genere. Nei panni di Zagreus, un semidio greco immortale figlio di Ade, bisogna cercare di scappare dall’Oltretomba per raggiungere l’Olimpo, alla ricerca di Persefone, la madre che l’ha abbandonato. Le inside degli inferi della mitologia greca sono una vera sfida tra trappole, nemici e boss, che significano morti frequenti e che costringono a dover ricominciare daccapo la propria fuga, ogni volta sempre più armati e preparati. Non è un caso se il gioco abbia vinto tantissimi premi tra cui Game of The Year in tantissime cerimonie e Best Action Game e Best Indie Game ai The Game Awards. Azione rapida e 2D art eccezionale sono i due ingredienti principali di questo titolo di Supergiant Games, ma ciò che eleva Hades a videogioco capolavoro è sicuramente uno storytelling incredibilmente incastrato bene nelle meccaniche roguelike. Da sempre la maggior parte dei migliori giochi roguelike e roguelite soffrono dal punto di vista narrativo a causa dell’eccessiva ripetitività caratteristica del genere; non è il caso di Hades che, anzi, a ogni nuova partita si lascia scoprire sempre di più per la trama e per gli innumerevoli potenziamenti e nemici da affrontare.

» Clicca qui per acquistare Hades per PlayStation e Xbox su Amazon

» Clicca qui per acquistare Hades Limited Edition per Nintendo Switch su Amazon

» Clicca qui per acquistare Hades per PC su Instant Gaming



Returnal

Piattaforma: PS5

Esemplare che uno dei primissimi giochi puramente next-gen sia proprio un roguelite. Returnal utilizza alcuni stilemi del genere roguelike mescolati a uno shooter sci-fi in terza persona con elementi da horror psicologico. Esclusiva di Sony, Returnal mette il giocatore nei panni di Selene Vassos, una pilota spaziale che naufraga sul pianeta Atropos, un posto inospitale popolato da creature extraterrestri. Gli alieni tuttavia non sono l’unica minaccia del pianeta: il giocatore è bloccato in un loop temporale dove è costretto a risvegliarsi sempre in un luogo e un orario già vissuto. Ogni morte porta a ricombinare i biomi e le zone esplorate in precedenza, creando un’alternanza di ambientazioni e livelli tipica dei migliori giochi roguelike e roguelite. Ogni azzeramento del ciclo temporale inoltre coincide proprio con la rimozione di oggetti e caratteristiche dal proprio inventario.

» Clicca qui per acquistare Returnal su Amazon

Tribes of Midgard

Piattaforma: PS4, PS5, PC

Un altro dei migliori roguelike e roguelite per next gen è stato recentemente pubblicato da Gearbox Interactive, i creatori di Borderlands. Tribes of Midgard è un survival vichingo a visuale isometrica con elementi roguelite. Di giorno il giocatore esplora un mondo generato proceduralmente per raccogliere risorse da utilizzare per creare armi, armature e difese del proprio villaggio. Di notte, i nemici attaccano il villaggio cercando di distruggere il seme di Yggdrasil mentre il giocatore deve raccogliere le anime dei nemici per tenerlo in vita. Dopo ogni giorno trascorso, i nemici del gioco diventano sempre più forti e difficili da sconfiggere mentre il giocatore può potenziare le difese sue e del villaggio. Sono disponibili più modalità di gioco, tra cui una anche in coop fino a 10 giocatori.

» Clicca qui per acquistare Tribes of Midgard per PS5 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Tribes of Midgard Deluxe Edition per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Tribes of Midgard per PC su Instant Gaming



The Binding of Isaac: Rebirth

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Prima di Hades, chi ha dato una grandissima spinta ai giochi roguelike e roguelite è sicuramente stato il videogioco indie The Binding of Isaac, titolo del 2011. Il gioco è un twin stick shooter 2D con visuale dall’alto ispirato alla leggenda biblica del sacrificio di Isacco: un bambino di nome Isaac deve scappare in una cantina piena di stanze generate casualmente e mostri altrettanto randomici per salvarsi la vita perché sua madre vuole ucciderlo come prova di fede per un “messaggio venuto dall’alto“. Il gioco nel tempo ha avuto espansioni e aggiornamenti fino ad arrivare al remake Rebirth che l’ha dotato di grafica aggiornata, effetti visivi moderni, nuove soundtrack e tanti altri contenuti. Il gioco ha avuto anche una recente espansione tra le tante, Repentance, lo scorso marzo 2021.

» Clicca qui per acquistare The Binding of Isaac: Rebirth per PC su Humble Bundle

» Clicca qui per acquistare il DLC The Binding of Isaac: Afterbirth per PC su Humble Bundle



Dead Cells

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android, iOS

Dead Cells è tante cose: un roguelite, un metroidvania, un platform, un “soulslite”. Il gioco di Motion Twin è un vero gioiello indie, apprezzato soprattutto per riuscire a mescolare così tanti elementi di gameplay in una soluzione davvero divertente e valida, definita più sinteticamente come un “roguevania“. Il giocatore impersona “il Prigioniero“, un umanoide con una fiamma al posto della testa che ad ogni morte torna a possedere un nuovo corpo. Il giocatore deve tentare di sfuggire a una non meglio precisata condanna per la quale deve essere giustiziato, e ovviamente la sua fuga è costellata da livelli procedurali, mostri, armi e potenziamenti altrettanto distribuiti in maniera causale. L’esplorazione da metroidvania e il combattimento tecnico da soulslike ne fanno un titolo assolutamente da provare tra i migliori roguelike e roguelite.

» Clicca qui per acquistare Dead Cells per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Dead Cells per Nintendo Switch su Amazon

» Clicca qui per acquistare Dead Cells per Xbox One su Instant Gaming

» Clicca qui per acquistare Dead Cells per PC su Instant Gaming



Loop Hero

Piattaforma: PC, Nintendo Switch

Annoveriamo tra i migliori roguelike e roguelite anche Loop Hero, un gioco atipico di Devolver Digital e Four Quarters. La sua formula di gioco è un po’ roguelite, un po’ deckbuilding, un po’ tower defense: a conti fatti si tratta di un idle game dove il giocatore non ha il pieno controllo dei combattimenti e dei movimenti del suo avatar che gira in tondo in un percorso infinito, disperso in un loop temporale. Il giocatore infatti può solo interferire col suo equipaggiamento e con la costruzione del mondo di gioco, oltre che con lo sviluppo dell’accampamento tra una partita e l’altra. Sconfiggendo i mostri incontrati sul suo cammino, il giocatore ottiene delle carte pre-assemblate in un mazzo da lui stesso prima di ogni loop, con le quali può ricostruire il mondo buio e dimenticato nel quale si muove, fino ad arrivare al boss finale di turno. Gli elementi roguelite vanno individuati proprio nella partenza da zero e nella progressione con i potenziamenti e gli equipaggiamenti. A condire questa strana formula di gioco ci si mette una narrazione intrigante e una grafica in pixel art oscura e affascinante. Altra chicca del gioco: ci sono un mucchio di meccaniche nascoste tutte da scoprire.

» Clicca qui per acquistare Loop Hero per PC su Instant Gaming

Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX

Piattaforma: Nintendo Switch

Finora abbiamo parlato di tanti titoli oscuri e maledetti, quindi sarebbe il momento di spezzare questa lista con un po’ di colore e relax: anche i Pokémon hanno un loro gioco listabile tra i migliori roguelike e roguelite, trattasi della serie spin-off Mystery Dungeon. L’ultimo titolo della saga è Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, un remake del primissimo capitolo di questa serie. Il giocatore si ritrova all’improvviso trasformato in un Pokémon e dovrà stringere amicizia con altre creature per salvare tutti i mostriciattoli in pericolo nei diversi dungeon procedurali del gioco, mentre nel frattempo una misteriosa calamità si abbatte nel mondo dei Pokémon. Non fatevi ingannare dalle immagini pucciose e dalla splendida grafica acquerello, né dall’assenza di permadeath: Mystery Dungeon DX è un bel dungeon crawler roguelite che aggiunge al genere una bella dose di collezionismo con una trama semplice ma commovente. Il remake aggiunge alcuni elementi di gameplay interessanti oltre a rinnovare interfaccia e grafiche con uno stile molto più accattivante.

» Clicca qui per acquistare Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX su Amazon

Star Renegades

Piattaforma: PS4, Xbox One, Xbox Seresi X|S, PC, Nintendo Switch

In coda a questa lista dei migliori roguelike e roguelite, ma non per importanza, abbiamo messo una rara perla JRPG molto sottovalutata: Star Renegades è un coloratissimo roguelite sci-fi con combattimenti a turni. La grafica 2DHD è sicuramente uno dei punti di forza del gioco, con i suoi toni vaporwave e la pixel art ben dettagliata, ma non fatevi ingannare perché questo gioco non è tutta apparenza: uno storytelling ricco di colpi di scena si incastra perfettamente nelle meccaniche roguelike, mentre il combat system è una delle migliori incarnazioni del combattimento a turni mai viste in un gioco roguelite.

» Clicca qui per acquistare Star Renegades per Nintendo Switch su Amazon

» Clicca qui per acquistare Star Renegades per PC su Instant Gaming