I The Game Awards 2022 verranno ricordati soprattutto per il disturbatore quindicenne. Non ve lo ricordate? È stato un momento molto imbarazzante per gli organizzatori dello show, che ha visto un innocuo ragazzo riuscire a salire sul palco mentre parte del team di FromSoftware ritirava il premio di Game of the Year per Elden Ring. Il ragazzo a quel punto si è avvicinato al microfono, cercando i suoi quindici secondi di fama e gloria, pronunciando una dedicata a Bill Clinton.

Si tratta, ovviamente, di un problema enorme per la sicurezza degli ospiti e dei presenti. E ora lo staff dietro la kermesse ha voluto utilizzare la censura, facendo finta che tutto ciò non sia accaduto, per evitare probabilmente di riparlarne. In un recente tweet dell’account, infatti, il disturbatore è stato rimosso dalle spalle di Hidetaka Miyazaki e dell’interprete, ma in maniera decisamente goffa. Parte della camicia e la sua figura sono comunque ancora visibili.

C’è un motivo ben preciso se gli organizzatori dietro i The Game Awards stiano cercando di fare una sorta di damage control e si tratta ovviamente della sicurezza dei presenti. Se per un ragazzino di appena 15 anni è stato decisamente facile introdursi all’interno del palazzetto e riuscire addirittura a raggiungere il palco c’è qualcosa che non va. Ed è chiaro che nessuno vuole fare ulteriore pubblicità a quel gesto, ma le foto ufficiali raccontano ovviamente un’altra storia, che è impossibile da cancellare.

From Software is the first studio to win 2 Game of the Year awards at #TheGameAwards 2019 – Sekiro: Shadows Die Twice

2022 – Elden Ring Congratulations @fromsoftware_pr pic.twitter.com/UXzG83JsOT — The Game Awards (@thegameawards) December 21, 2022

I The Game Awards 2022 hanno visto il trionfo di Elden Ring, God of War Ragnarok e molti altri giochi. Al di là dell’episodio del disturbatore, lo show è stato un successo su tutta la linea e ora le aspettative del pubblico sono decisamente alte per quello del prossimo anno. Difficile però che si possa fare meglio, anche se a livello di sicurezza probabilmente saranno prese misure di più alto livello.