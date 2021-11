I The Game Awards potrebbero aver spoilerato il vincitore del GOTY

I The Game Awards si terranno solamente nella giornata del 9 dicembre 2021. Tante le statuette in palio, ma il sito ufficiale della manifestazione potrebbe aver appena svelato chi si porterà a casa quella più ambita. Nella notte italiana infatti, il sito della kermesse si è aggiornato, svelando chi sarà il vincitore, anche se ovviamente la notizia va presa con le solite pinze che usiamo per trattare i rumor.

Aprendo il sito ufficiale dei The Game Awards, si poteva notare fino a qualche ora fa come Ratchet & Clank: Rift Apart fosse indicato come “Vincitore” nella categoria Game of the Year, ovvero il Gioco dell’Anno. Ed effettivamente il tutto potrebbe essere anche veritiero, considerando come funzionano le votazioni per la kermesse condotta da Geoff Keighley. Le votazioni infatti vengono inviate dalle redazioni e dai content creator intorno a metà novembre, quindi l’intera organizzazione dietro l’evento sa già chi sarà il vincitore. Il sito dunque potrebbe essere stato aggiornato per errore, includendo appunto il vincitore della statuetta.

C’è poi la seconda opzione, quella meno probabile almeno per quanto riguarda il campo informatico, ma comunque valida e più realistica. Ovvero che in realtà Ratchet & Clank: Rift Apart non sia il Game of the Year scelto dalle redazioni che votano i titoli candidati ma che in realtà a produrre questo risultato sia stato un bug. Non ci addentriamo nel merito delle questione tecniche, ma pare comunque complicato pensare che un piccolo errore abbia potuto decretare proprio il gioco di casa Insomniac Games come vincitore, invece di “premiare” tutti i candidati.

Per scoprire la verità, tuttavia, sarà necessario attendere il 9 dicembre 2021, giorno in cui i The Game Awards saranno trasmessi in diretta dal Microsoft Theather di Los Angeles. La kermesse durerà qualche ora e come al solito, oltre alle statuette e alle performance musicali, sarà possibile assistere anche a qualche World Premiere di nuovi giochi in sviluppo, siano essi Tripla A oppure titoli indipendenti. E chissà quali sorprese avranno preparato i publisher e gli sviluppatori: magari ci sarà spazio anche per il remake di un classico anni ’90, che secondo alcune voci di corridoio sarebbe già in lavorazione.