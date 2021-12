Il 2021 di Electronic Arts raccontato attraverso i titoli più giocati al mondo

Con l’avvicinarsi della fine del 2021, Electronic Arts si guarda indietro a un anno che è stato pieno di videogiochi. Con il mondo che ha fatto passi avanti verso un’apertura post pandemia, i giocatori di tutto il mondo hanno continuato a giocare con un sacco di giochi. Grazie ai dati consdisivi da EA scopriamo che oltre mezzo miliardo di giocatori in giro per il mondo si è unito e connesso socialmente in esperienze d’intrattenimento interattivo targate EA.

La comunità globale di giocatori di Electronic Arts cresce sempre di più. Tra i milioni di nuovi utenti che si sono uniti alla grande community quest’anno la maggior parte proviene dall’Europa (30%), seguita dagli Stati Uniti (25%), dall’Asia (22,5%) nonché dall’America del Sud e Latina (15.7%). Ma con questa community con più di 500 milioni di giocatori attivi in tutto il mondo, a cosa hanno giocato di più gli utenti? Apex Legends ed EA SPORTS FIFA sono stati i franchise di Electronic Arts più popolari del 2021.

Per quanto riguarda FIFA, nel 2021 sono stati segnati più di 26.000 goal a calcio nel mondo reale, e 50.000 salvataggi sul campo. Nello stesso periodo, in FIFA 21, i giocatori hanno segnato oltre 22 miliardi di goal e realizzato più di 30 miliardi di salvataggi.

Per quanto riguarda gli altri franchise Electronic Asrt, in UFC 4, i giocatori hanno dato vita a quasi 7 milioni di lottatori personalizzati per combattere nelle partite. In The Sims 4, gli utenti si sono immersi nel gioco con oltre un miliardo di ore giocate, creando 376 milioni di Sims. The Sims ispira a far sì che l’arte imiti la vita e crei un mondo unico per ognuno di noi. Quando le esperienze nella vita reale erano limitate a causa della pandemia i giocatori hanno ricreato la famiglia, gli amici e gli incontri sociali a cui non era possibile partecipare di persona.