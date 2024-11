Il Black Friday dei Sim Racing è qui: MOZA taglia i prezzi fino al 27% sui bundle più amati!

Se siete appassionati di simulazione di guida e state cercando l'occasione giusta per fare il grande salto verso un sistema Direct Drive professionale, questa offerta del Black Friday MOZA Racing potrebbe essere ciò che stavate aspettando. L'azienda propone sconti fino al 27% su tutta la gamma di prodotti, con particolare attenzione ai bundle completi che includono base, volante e, in alcuni casi, anche una copia gratuita di Assetto Corsa Competizione.

Volanti Direct Drive MOZA Racing, chi dovrebbe acquistarli?

I sistemi MOZA rappresentano la scelta ideale per gli appassionati di sim racing che desiderano fare un salto di qualità significativo. La gamma spazia dal base R9 da 9Nm fino al potente R21 da 21Nm di coppia, offrendo soluzioni per ogni esigenza e livello di esperienza. La costruzione in alluminio aeronautico e i motori brushless di ultima generazione garantiscono prestazioni professionali e durabilità nel tempo.

L'offerta include diverse configurazioni che si adattano a budget ed esigenze differenti. Il bundle entry-level R9 con volante KS viene proposto a 659€, mentre per chi cerca il massimo delle prestazioni, il bundle R21 con il sofisticato volante Vision GS scende a 1.199€. Ogni configurazione include il software proprietario MOZA Pit House, che permette una personalizzazione completa dell'esperienza di guida.

Con sconti che arrivano fino al 27% e la possibilità di ricevere gratuitamente Assetto Corsa Competizione con determinati bundle, l'iniziativa Black Friday di MOZA Racing rappresenta un'occasione unica per entrare nel mondo del sim racing professionale o aggiornare il proprio setup esistente. La combinazione di tecnologia all'avanguardia, materiali premium e prezzi competitivi rende questi bundle particolarmente interessanti per gli appassionati di simulazione automobilistica!

