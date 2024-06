Il boss Leone danzante in Shadow of the Erdtree è fake, ecco cosa nasconde

La recente espansione di Elden Ring, intitolata Shadow of the Erdtree, ha svelato sorprese che vanno oltre le aspettative dei giocatori, specie per quanto riguarda uno dei boss principali: il Leone danzante. Sebbene in apparenza possa sembrare una figura maestosa e spaventosa, dettagli aggiuntivi emergono grazie al lavoro di alcuni appassionati che hanno utilizzato una mod per analizzare più a fondo il personaggio.

Il canale YouTube BonfireVN ha, infatti, realizzato un video che mostra il modello del Leone Danzante in una forma inaspettata. Tramite l'uso di mod, il canale ha "spogliato" il boss dei suoi ornamenti esterni, rivelando che ciò che sembra un unico grande leone è in realtà formato da due uomini all'interno di un costume, molto simile a quelli usati nelle parate cinesi. Questi uomini sono responsabili del movimento e dell'animazione complessa del personaggio durante il combattimento nel gioco.

Cosa si nasconde sotto il Leone danzante

La persona posizionata nella parte frontale del costume guida il movimento generale e controlla la maschera del leone, inclusa la bocca e le espressioni facciali. Questo personaggio non solo guida l'attacco, ma gestisce anche i ruggiti del leone, che si rivelano essere emessi direttamente da lui. Il dettaglio della gestualità è talmente preciso che, durante le sequenze di combattimento, è difficile distinguere che si tratta effettivamente di una persona.

L'altra persona, situata nella parte posteriore del costume, ha un compito apparentemente meno glorioso ma essenziale per la realizzazione del movimento complessivo del Leone. Si muove principalmente a quattro zampe, seguendo le indicazioni del partner davanti, e contribuisce a casi di movimenti più dinamici e spettacolari, come quando il leone usa la coda per colpire o per lanciarsi. Nonostante il ruolo meno visibile, la sua prestazione è cruciale per l'efficacia dell'animazione.

Il video non solo mette in luce l'ingegno e la creatività degli animatori di FromSoftware, ma dimostra anche la cura e la precisione impiegate nella realizzazione del combattimento contro il Leone. Questa rivelazione ha, ovviamente, suscitato grande interesse e ammirazione tra i fan di Elden Ring, nonché un rinnovato apprezzamento per il livello di dettaglio e dedizione investiti nel design del gioco.

Se avete bisogno di aiuto per proseguire nel DLC (magari proprio per battere il Leone danzante!) vi invitiamo a leggere le nostre numerose guide dove troverete tanti trucchi, suggerimenti e spiegazioni passo per passo.