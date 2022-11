Dopo che Minecraft è riuscito a sbaragliare il genere di sandbox in tutto il mondo, anche molte delle produzioni più importanti egli ultimi anni hanno provato a inserire contenuti ad alta personalizzazione per i fan di queste esperienze. Sono diversi i titoli che, con più o meno limiti, permettono ai giocatori di sbizzarrirsi e dare vita a una serie di contenuti o tributi che ci lasciano sempre senza parole. In tutto questo c’è anche chi è riuscito a ricreare l’iconico Castello errante di Howl all’interno del tanto bistrattato Fallout 76.

L’ultimo capitolo della nota saga post-apocalittica di Bethesda ha faticato e non poco per farsi apprezzare da molti appassionati. L’esperimento più improntato su uno stile di gioco multiplayer online non ha incuriosito del tutto la fanbase del brand, ma con una serie di contenuti, aggiustamenti e correzioni arrivate nel tempo Fallout 76 (lo potete acquistare su Amazon) è riuscito a creare una community comunque molto affiatata e volenterosa di tornare sistematicamente nel West Virginia.

Ora, uno di questi appassionati ha deciso di realizzate il Castello errante di Howl all’interno di Fallout 76. Questo fantastico tributo al capolavoro dell’animazione dello Studio Ghibli è stato realizzato da Radical Rux, un fan che ha postato in rete alcune foto che ritraggono proprio il castello errante in tutta la sua magnificenza muoversi all’interno delle ambientazioni post-apocalittiche del Fallout più recente.

Come possiamo vedere dalle foto che stanno girando in rete in questi giorni, il tutto è stato ritoccato per provare a dare una patina che si potesse avvicinare il più possibile all’estetica poetica dello Studio Ghibli. Insomma, ancora una volta rimaniamo sbalorditi di quanto la community di alcuni giochi riesca a creare delle vere e proprie opere d’arte virtuali.

