Riot Games si prepara a portare in tribunale NetEase. Il nodo della discordia è Hyper Front, uno shooter mobile che è stato letteralmente copiato da Valorant, uno dei tanti progetti del team di sviluppo statunitense che ha conosciuto fama e gloria grazie a League of Legends. La vicenda, in realtà, non è molto complessa, visto che il prodotto di NetEase ricorda per davvero praticamente buona parte del gioco di Riot.

Un avvocato di Riot Games ha avuto modo di parlare con i colleghi di Polygon in merito a questa scelta. “Tutte le scelte creative di Valorant sono state replicate nel gicoo di NetEase. Non pensiamo che camiare i colori di un’abilità di un personaggio o modificare leggermente altri piccoli elementi non sia violazione di copyright”. Ed è effettivamente difficile dare torto a questa versione: HypeFront sembra una versione mobile del gioco di Riot Games, che è in sviluppo oramai da diversi anni ma ancora non è stata pubblicata.

La documentazione fornita da Riot Games analizza HypeFront sotto un aspetto decisamente importante: parliamo, ovviamente, di diversi elementi del gioco. Si passa dalel mappe ai personaggi, fino alle skin delle armi. Insomma, più che un gioco che si ispira a tanti shooter tattici sembra letteralmente una copia carbone dell’originale.

Nonostante le tante similitudini, NetEase non resterà sicuramente a guardare. La società cinese è infatti una delle più grandi che operano in questo settore, con all’attivo diverse produzioni, anche con partnership decisamente interessanti come quella con Marvel e i detentori dei diritti di Harry Potter. Insomma, la battaglia in tribunale sembra essere scontata. E l’esito, nonostante le prove siano a favore di Riot Games, potrebbe non essere così scontato. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.