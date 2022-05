Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Non ci credete? Beh, allora dovreste davvero leggere le parole di Naoki Yoshida, Director di Final Fantasy 14. L’ambizioso MMO di casa Square Enix è rinato proprio grazie al lavoro di Yoshida, che però in passato si vide cancellare il suo primo progetto.

La storia è decisamente lunga e complessa. Naoki Yoshida aveva cominciata a lavorare in Enix poco prima della fusione con Square e all’epoca stava lavorando a un gioco online per PC. “Con mia grande sorpresa, le due società si unirono mentre stavo ancora lavorando al titolo”, le parole del Director di Final Fantasy 14 dichiarate durante un Q&A con i fan ospitato in un sito dedicato a Final Fantasy 11. “Il risultato di questa operazione? Il gioco aveva perso la sua esclusività per PC e ci hanno detto che era necessario farlo girare su PS2”, ha continuato Yoshida.

Una bella gatta da pelare. Come dichiarato dallo sviluppatore, infatti, c’era una grande differenza di capacità di memoria tra le due piattaforme. “Mi state prendendo in giro, vero?”, le prime parola di Yoshida al nuovo management. No, ovviamente non stavano scherzando. “Abbiamo riscritto tutta la memory map in modo che fosse compatibile con PS2. Questo ha portato ad avere una serie di problemi enormi e il gioco non riusciva a girare correttamente”. A quel punto Yoshida è stato invitato a Tokyo, dove ha incontrato alcuni degli sviluppatori più importanti di Final Fantasy che hanno offerto il loro aiuto, ma il progetto venne successivamente cancellato.

Non proprio un inizio di carriera scoppiettante per Yoshida: il primo gioco a cui stava lavorando non si fece più. Nel corso degli anni Yoshida ha infatti lavorato a tantissimi MMORPG, tra cui i due di Dragon Quest X. Attualmente è al lavoro anche su Final Fantasy 16, al momento previsto in arrivo su PS5 nel ruolo di producer.