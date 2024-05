Come sarà il controller PlayStation tra 10 anni? Sony ha già le idee chiare

Nel nuovo video pubblicato da Sony dal titolo "Creative Entertainment Vision", l'azienda giapponese dà un'anteprima di quello che potrebbe essere il futuro del gaming. In particolare, il video mostra vari dispositivi futuristici, tra cui un controller per PlayStation che appare come qualcosa di uscito direttamente da un episodio di Star Trek.

(È importante notare che i contenuti del video non sono legati direttamente a prodotti esistenti di Sony, ma si tratta piuttosto di una esplorazione creativa di potenziali sviluppi futuri).

L'immagine più accattivante mostra un controller PlayStation collegato a quello che sembra uno schermo curvo e fluttuante. Non è chiaro se lo schermo sia solo una proiezione del controller o se sia effettivamente uno schermo fisico capace di galleggiare nello spazio, magari tramite l'utilizzo di magneti.

La descrizione ufficiale del video prospetta un futuro, dieci anni avanti, in cui le realtà fisiche e virtuali si sovrappongono senza confini. Questa visione è esplorata attraverso il concetto di "Creative Entertainment Vision", mostrando come la creatività e la tecnologia di Sony potrebbero estendere l'esperienza di vita quotidiana nel futuro.

Se ci pensiamo, si ipotizza che nel 2034 potremmo vedere la generazione PlayStation 7. Sony allora potrebbe, dunque, optare per un modello di console ibrido simile al Nintendo Switch, rendendo il gaming mobile più accessibile grazie a un controller leggero che proietta uno schermo dove l'utente desidera.

Insomma, queste idee suggeriscono che il futuro del gaming con PlayStation potrebbe essere sempre più orientato verso una esperienza flessibile e personalizzata, adattabile a diverse situazioni e contesti d'uso.