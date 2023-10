Il passaggio da Nintendo Switch a Switch 2 sarà facilissimo

Nintendo sembra essere sulla strada per rilasciare l'erede di Nintendo Switch nel 2024, mettendo fine all'attuale dominio del mercato da parte della sua console ibrida.

Il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, intervistato da Inverse ha deciso di sbottonarsi leggermente in merito alla prossima console, suggerendo che la transizione da Switch a quella che viene chiamata simpaticamente Switch 2, sarà molto più agevole rispetto al passato, grazie all'implementazione dei Nintendo Account.

Bowser ha rivelato che l'introduzione dei Nintendo Account prima del lancio di Nintendo Switch ha gettato le basi per una migliore comunicazione e transizione tra le console.

Questo sistema di account consentirà a Nintendo di salvaguardare tutte le informazioni dei giocatori mentre passano a una nuova piattaforma, semplificando il processo di migrazione dei salvataggi e delle licenze.

L'obiettivo di Nintendo è quello di ridurre al minimo il tradizionale calo di interesse che si verifica alla fine del ciclo di vita di una console e all'inizio di un nuovo ciclo, mantenendo una sensazione di naturale evoluzione della macchina da gioco.

Bowser, ovviamente, non ha rivelato dettagli specifici sulla prossima console, limitandosi a sottolineare l'importanza che il Nintendo Account avrà nel fornire una solida base per migliorare questa transizione.

Il concentrarsi su questa transizione più fluida potrebbe indicare la, si spera ovvia, presenza della retrocompatibilità, consentendo ai giocatori di accedere alla loro libreria digitale di giochi per Switch anche sulla nuova console. Tuttavia, al momento Nintendo non ha rilasciato alcun dettaglio ufficiale in merito.

Venendo alle voci di corridoio, infine, alcuni rumor sostengono che la prossima Nintendo Switch supporterà il DLSS 3.5 di NVIDIA ma non per il Ray Reconstruction, oltre che sarà disponibile in due modelli differenti.

Mentre i fan aspettano ulteriori informazioni sulla prossima console di Nintendo, l'azienda sta preparando tutto per rendere il passaggio più agevole grazie ai Nintendo Account e a una strategia di comunicazione migliorata rispetto al passato.