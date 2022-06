L’arrivo di NieR Automata su Nintendo Switch ha spinto Square Enix a lanciare un nuovo gadget del gioco, ovvero un portafogli. Portafogli che costa però quanto una console. No, non stiamo scherzando: l’editore nipponico ha davvero lanciato un semplice accessorio indispensabile per la vita di tutti i giorni a un prezzo estremamente alto.

Sul sito di Square Enix ora potete acquistare il portafoglio di NieR Automata e Replicant. I due oggetti vengono venduti in due edizioni diverse, una di YoHrA e una di Emil. La differenza la fanno ovviamente i colori e i marchi impressi, ma il prezzo resta sempre uguale. Sono richiesti ben 469,99 Dollari per portarsi a casa uno dei due oggetti. In compenso, la cifra spesa vi darà diritto a 200 punti reward per i membri del programma ricompense del negozio.

Verrebbe da chiedersi come mai questi due portafogli costino così tanto. Beh, il primo motivo riguarda sicuramente il brand: che a dir si voglia oppure no, NieR è ancora un marchio molto forte nel mondo dei videogiochi, come dimostrano le oltre 6 milioni di copie di Automata vendute dal 2017 a oggi, una cifra niente male considerata la nicchia a cui si rivolge l’opera di Yoko Taro. Il secondo, invece, riguarda il materiale. A differenza di oggetti simili già prodotti da altri editori, entrambi i portafogli sono di pelle vera e non sintetica.

Se siete disposti a portarvi a casa uno dei due portafogli (oppure entrambi) allora potete acquistarli direttamente dal sito ufficiale di Square Enix. Attenzione però: al momento è un pre-order e la data di uscita ancora non c’è, ma sempre meglio pagare prima che rivolgersi successivamente al mercato secondario. In linea teorica, i due prodotti saranno spedito intorno a marzo 2023. Riuscirete ad aspettare oppure no? Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.