Colpo di scena: NieR Automata, il gioco di Yoko Taro pubblicato da Square Enix nel 2017, è in dirittura d’arrivo su Nintendo Switch. Il titolo è stato annunciato nel corso del Nintendo Direct Mini di oggi, che si è concentrato sulle terze parti. L’annuncio è arrivato ovviamente con un primo trailer e qualche dettaglio in merito all’edizione.

Andiamo con ordine: NieR Automata arriverà su Nintendo Switch nella versione The End of YoRHa Edition. Si tratta di una versione sostanzialmente completa, che include tutti i contenuti delle versioni che hanno debuttato su PS4, Xbox One e PC. Nell’edizione saranno disponibili anche una serie di costumi completamente inediti, sviluppati per l’occasione e per questo speciale porting. Presente dunque anche il DLC 3C3C1D119440927. Non si tratta di un annuncio inaspettato: già nella giornata di ieri, infatti, erano emersi alcuni rumor in merito a un possibile arrivo del gioco sulla console ibrida del colosso nipponico, e oggi è arrivata l’ufficialità.

Arriviamo ora alla data di uscita: NieR Automata arriverà su Nintendo Switch il 6 ottobre 2022. Al momento i pre-order sono già aperti ed è possibile prenotare il titolo sull’eShop, mentre non abbiamo ancora ricevuto indicazioni da ulteriori retailer. Non ci resta che lasciarvi al trailer ufficiale del gioco, che trovate come di consueto poco più in basso.

Nel corso del Nintendo Direct Mini sono stati presentati anche alcuni giochi già conosciuti. Tra questi troviamo Mario + Rabbids Sparks of Hope, che ha ottenuto la sua data di uscita ufficiale, e Return to Monkey Island, che ha finalmente svelato il suo gameplay in un lungo trailer. Per scoprire tutte le informazioni e rivedere tutti i trailer dell’evento di oggi, non dovrete far altro che visitare questo indirizzo, dove troverete il nostro recap. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.