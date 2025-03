Il remake di Oblivion potrebbe essere dietro l'angolo

Le speculazioni attorno al presunto remake di Oblivion continuano a intensificarsi, nonostante Bethesda mantenga ancora un rigoroso silenzio. Il quarto capitolo della saga di The Elder Scrolls, pubblicato originariamente nel 2006, potrebbe tornare in una veste completamente rinnovata prima di quanto molti appassionati immaginino. Secondo recenti indiscrezioni, provenienti da fonti vicine al settore, il progetto sarebbe in uno stato di sviluppo avanzato e potrebbe vedere la luce entro la prima metà del 2025, riaccendendo l'interesse verso uno dei titoli più influenti nella storia dei giochi di ruolo occidentali.

Un annuncio imminente per un ritorno atteso

Negli ultimi mesi, la comunità di appassionati ha vissuto un'altalena di emozioni riguardo questo progetto. Il leaker NateTheHate, figura controversa ma che ultimamente ha guadagnato credibilità per alcune previsioni azzeccate, ha recentemente affermato che l'annuncio ufficiale del rifacimento potrebbe avvenire tra marzo e aprile 2025. La finestra di lancio indicata, invece, sarebbe fissata entro giugno 2025, suggerendo che il progetto sia in uno stato di sviluppo considerevolmente avanzato.

Molti fan avevano sperato in un annuncio durante l'Xbox Developer Direct di gennaio, ma l'assenza del titolo non ha scoraggiato i rumors. Al contrario, diversi insider continuano a sostenere che il progetto sia quasi completato e pronto per essere svelato al pubblico nel corso di quest'anno.

Tra remake e remaster: la natura del progetto

Un elemento che continua a generare dibattito è la natura stessa dell'operazione: si tratterà di un remake completo che ricostruisce l'esperienza dalle fondamenta o di una remaster che si limita a modernizzare gli aspetti tecnici? Le fonti oscillano tra le due definizioni, lasciando aperta la questione su quanto profondo sarà l'intervento sulla struttura originale del gioco.

L'incertezza sulla portata del progetto alimenta le aspettative dei fan storici della saga.

Ciò che sembra emergere con maggiore chiarezza è che il progetto manterrà un'estrema fedeltà all'esperienza originale, concentrandosi principalmente su un sostanziale aggiornamento della grafica e possibilmente delle meccaniche di gioco più datate, senza stravolgere l'identità che ha reso Oblivion un titolo così amato.

Indizi concreti oltre alle speculazioni

La credibilità di queste voci ha trovato un parziale riscontro durante il celebre leak di documenti riservati di Microsoft, avvenuto durante il processo contro la FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard. Tra i vari progetti menzionati in quei documenti, comparivano riferimenti a un rifacimento di Oblivion, fornendo così un indizio più concreto sull'esistenza effettiva del progetto.

Questa circostanza ha conferito maggiore solidità alle speculazioni che circolano ormai da anni, facendo propendere molti osservatori del settore verso la convinzione che il progetto sia reale e in fase avanzata di sviluppo presso uno degli studi sotto l'egida di Bethesda.

L'eredità di un classico moderno

Il possibile ritorno di Oblivion rappresenterebbe un ponte importante tra le generazioni di giocatori. Pubblicato originariamente tra Morrowind e Skyrim, questo capitolo ha definito molti degli elementi che avrebbero poi caratterizzato l'evoluzione dei giochi di ruolo open world, stabilendo standard che ancora oggi influenzano il design di numerosi titoli.

Per Bethesda, il rilancio di Oblivion potrebbe rappresentare non solo un'operazione commerciale, ma anche un modo per mantenere vivo l'interesse verso la saga The Elder Scrolls mentre proseguono i lavori sul sesto capitolo, la cui uscita pare essere ancora lontana. Un rifacimento di qualità potrebbe soddisfare temporaneamente l'appetito dei fan, offrendo allo stesso tempo l'opportunità a nuovi giocatori di esplorare uno dei capitoli più significativi della serie.