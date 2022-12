Il videogioco de Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re è stato sviluppato utilizzando l’engine di un titolo sconosciuto di Tiger Woods, ci credereste? Nel corso di una recente intervista con Wired, Glen Schofield, il CEO di Striking Distance Studios (gli stessi di The Callisto Protocol), ha risposto ad alcune domande proprio su questo argomento.

Nel raccontare la propria esperienza con Electronic Arts e Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, Schofield ha spiegato che in moltissimi casi non conviene tanto costruire un engine da zero, quanto sfruttare le caratteristiche che accomunano più videogiochi così da trarne un vantaggio in fase di sviluppo.

“Quando sono arrivato alla EA avevano molti motori di gioco diversi, e noi stavamo iniziando a costruirne uno per Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re”, ha spiegato Schofield, per poi raccontare che il team creativo ha cominciato a guardarsi intorno, notando moltissime similitudini con un engine precedentemente utilizzato per un gioco su Tiger Woods. Il succo del suo ragionamento è che un atteggiamento come questo può facilmente portare alla nascita di un progetto originatosi da due videogiochi letteralmente agli antipodi.

Il grande clamore sollevato da questa intervista sul web ha spinto anche il collega sviluppatore Nick Ferguson a parlare dell’accaduto, aggiungendo ulteriori dettagli con un post Twitter: “È tutto vero, con il codice che poi è tornato nel gioco di Tiger Woods”.

This is true, and then that code circled back into Tiger Woods. I remember the code for VFX in Tiger Woods PSP was from LOTR (had references to Gandalf, etc). All that for little wisps of smoke when hitting a golf ball! https://t.co/odmTylBVUC — Nick F ☁️ @forensicgunk@mastodon.gamedev.place (@ForensicGunk) December 5, 2022

Eravate a conoscenza di questa particolare curiosità sul gioco de Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re? Sapevate che nel settore non è affatto la prima volta in cui uno sviluppatore riferisce di una scelta come questa in fase di sviluppo?

Vi ricordiamo che Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re è uscito nel corso del 2003 su Microsoft Windows, Playstation 2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance e MacOS.