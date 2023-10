Il Trenino Thomas arriva su Starfield

Starfield è senza dubbio uno dei giochi del momento, e probabilmente continueremo a parlarne ancora per molti anni. Oggi tuttavia le luci della ribalta sono per una mod indipendente: una molto particolare, perché aggiunge al gioco nientemeno che il Trenino Thomas.

Proprio lui, il protagonista di un cartone per bambini che negli anni è diventato un po’ un meme e un po’ idolo delle folle. L’occasione di averlo dentro a Starfiled sarà sicuramente delle più ghiotte, almeno per i giocatori con poco senso del ridicolo e molta voglia di stranezze.

L’opera si deve a Trainwiz, un modder e sviluppatore di giochi che si è già fatto conoscere per una mod di Skyrim che sostituisce i draghi con dei carri armati. In questo caso, potrete sostituire le noiose astronavi del gioco originale con un più inquietante Trenino Thomas.

Non serve fingere di non esserne deliziati, siamo tutti nella stessa complessa situazione emotiva.

Trainwiz si è persino preoccupato di creare una storia di background, anche se forse non è tra le migliori cose mai scritte:

"Per i suoi crimini contro Dio e la sua invenzione dell'omicidio, Thomas è stato punito, così. Rifiutato dall'Inferno, e ovviamente non entrerà mai in Paradiso, si dice che il Trenino sia stato esiliato a vagare per le stelle per sempre, incapace di saziare la sua sete di sangue e di trovare pace nel suo cuore. Ma ora è la vostra astronave, quindi è piuttosto divertente. Lo è sempre".

Una volta scaricata e installata la mod, tutti i reattori della nave diventano Thomas, e potreste vedere qualche bug grafico, pezzi che attraversano altri pezzi. Inoltre lo sviluppatore avvisa che c’è qualche difficoltà con il controllo in terza persona.

Niente di drammatico, anche perché è chiaramente una mod fatta per riderci un po’ sopra, non per essere qualcosa di serio. Insieme ad altri, però, questo sviluppatore potrebbe anche portare mod più sofisticate per Starfield, nel momento in cui sarà davvero possibile svilupparle e installarle.

Aspettare comunque non sarà un problema, vista quanta roba c’è da fare in Starfield. Questo gioco offre centinaia di ore di missioni, e è così complesso che molti potrebbero trovare che è difficile capire dove andare e cosa fare. Se è anche il vostro caso, date un’occhiata alla nostra guida completa per Starfield.