Immergiti nel medioevo con Kingdom Come: Deliverance 2: preordina ora con uno SCONTO IMPERDIBILE! - 29%

Se siete appassionati di giochi di ruolo e sognate di immergervi in un’epica avventura medievale, non potete perdere questa imperdibile occasione. Kingdom Come: Deliverance 2, uno dei titoli più attesi del 2025, è disponibile in preordine su Instant Gaming a soli 42,79€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo di listino di 60€. La data di uscita ufficiale è fissata al 4 febbraio 2025.

Kingdom Come Deliverance 2, perché prenotarlo?

Questo emozionante GdR d’azione a mondo aperto vi catapulta nell’Europa medievale del XV secolo, offrendovi un’esperienza immersiva e ricca di dettagli storici. Vestirete i panni di Henry, un giovane eroe che dovrà affrontare una missione di proporzioni epiche. La trama avvincente e le meccaniche di gioco avanzate vi terranno incollati allo schermo, garantendo ore di intrattenimento di altissimo livello.

Preordinando ora, avrete accesso al bonus esclusivo Lo stemma del leone, una missione aggiuntiva che arricchirà ulteriormente la vostra avventura. Questo contenuto extra rappresenta un vantaggio unico per chi desidera vivere l’esperienza completa di Kingdom Come: Deliverance 2 fin dal giorno del lancio.

Prenotare Kingdom Come: Deliverance 2 su Instant Gaming non solo vi garantisce uno sconto del 29%, ma vi permette anche di essere tra i primi a mettere le mani su questo attesissimo titolo. Il gioco promette di spingere al limite il realismo storico grazie a grafica di nuova generazione e un sistema di combattimento unico, progettato per rendere ogni sfida un’esperienza memorabile. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: con soli 42,79€, potrete assicurarvi uno dei giochi più ambiziosi di quest'anno.

