Un set di Joy-Con originale Nintendo ha un costo che si aggira sugli 80,00€, una spesa piuttosto considerevole. Esistono però tantissimi controller compatibili di ottima qualità che vi faranno risparmiare un bel po’, permettendovi anche di scegliere quello più adatto alle vostre esigenze fra tanti modelli diversi.

Quello che vi segnaliamo oggi è il mini pad per Nintendo Switch 8Bitdo, perfetto per chiunque abbia bisogno di un pad aggiuntivo, magari per giocare in multiplayer locale, con un tocco di stile e originalità in più. Grazie allo sconto del 17% sarà vostro ad appena 20,99€, un prezzo davvero molto conveniente.

Mini pad per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mini controller racchiude 16 tasti e tante funzionalità in un formato incredibilmente compatto e leggero: infatti, pesa solo 24,8 grammi! Essendo così piccolo è perfetto per chi ama portare sempre con sé la sua Nintendo Switch, perché è più facile e comodo da trasportare rispetto al dock e ai Joy-Con, rendendo più semplice giocare quando sarete in viaggio. È la scelta ideale anche se avete bisogno di un pad aggiuntivo, senza dover spendere troppo.

Le sue dimensioni così ridotte, poi, lo rendono più comodo e adatto alle mani dei bambini rispetto ai Joy-Con standard. Va poi sottolineato che questo mini pad è compatibile anche con Android e Raspberry Pi, per cui è l’ideale anche per chi gioca su queste piattaforme.

Il prezzo proposto da Amazon, poi, è il più basso di sempre per questo mini pad, che normalmente costa circa 25,23€. Fra il costo base e il più basso ci sono pochissime variazioni intermedie, per cui vi consigliamo di approfittare dell’offerta prima che il prodotto torni a costare di più, cosa che potrebbe succedere a breve, basandoci sull’andamento generale del prezzo nei mesi passati.

Leggero e comodissimo da portare ovunque, il mini mini pad per Nintendo Switch vi permetterà di avere un controller in più per le partite in multiplayer locale o nel caso si dovessero danneggiare i vostri Joy-Con. A un prezzo così basso, poi, è la scelta perfetta per tutti i videogiocatori alla ricerca di un controller unico e originale. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che si esaurisca.

