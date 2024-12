Indiana Jones e l'Antico Cerchio parte con numeri solo discreti su Steam

Indiana Jones e l'Antico Cerchio (acquistabile su Amazon), il nuovo gioco di MachineGames basato sulla celebre saga cinematografica, ha raggiunto 8.148 giocatori contemporanei su Steam. Si tratta di numeri solamente discreti per la nuova ottima opera di MachineGames, anche considerando che la passata opera del team (Wolfenstein IIThe New Colossus) raggiunse quantomeno i 16.000. Ma bisogna pur sempre considerare che il gioco è presente anche su Xbox Game Pass e questo potrebbe certamente non aver aiutato nelle vendite dirette su Steam.

Nonostante i numeri non siano eclatanti in termini assoluti, abbiamo comunque più del doppio degli utenti rispetto per esempio a Hellblade 2 e certamente dati migliori anche in comparazione a diversi giochi Sony PlayStation.

Pensiamo per esempio a Horizon Zero Dawn Remastered che ha totalizzato solo 2.538 giocatori di picco o Lego Horizon fermo a 602 e Until Dawn bloccato a 2602.

Certo, bisogna ammettere che altri giochi presenti sul Pass sono partititi notevolmente meglio su Steam, ultimi dei quali Microsoft Flight Simulator 2024 (un titolo molto più di nicchia rispetto a Indy) e S.T.A.L.K.E.R. 2. A ogni modo vedremo che numeri avremo questa sera, non è improbabile che il massimo utenti contemporanei possa salire nel corso delle prossime ore.

Quest'anno tra Path of Exile 2 (oltre 500.000 utenti in contemporanea), Marvel Rivals e soprattutto Black Myth: Wukong (con oltre 2,4 milioni di giocatori contemporanei) è stato un anno davvero incredibile per i giochi su Steam.

A ogni modo bisognerà capire le vendite sul lungo periodo per Indiana Jones e l'Antico Cerchio, anche considerando che i giocatori lo stanno acquistando anche su Xbox Series X|S e in primavera arriverà su PS5 puntando a macinare ulteriori vendite. Il gioco è senza dubbio fantastico e non possiamo che augurarci che possa trovare anche un'opinione molto positiva da parte dei giocatori di tutto il mondo.