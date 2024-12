Indiana Jones e l'Antico Cerchio richiederà parecchio spazio su Xbox

Il preload di Indiana Jones e l'Antico Cerchio è ora disponibile su Xbox e presenta le impressionanti dimensioni di ben 132 GB. Viste le corpose dimensioni, Microsoft e MachineGames hanno permesso il download completo del gioco in anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale del 9 dicembre su Xbox Series X|S e PC.

Queste dimensioni collocano il nuovo titolo di Indiana Jones tra i giochi più "pesanti" in termini di spazio di archiviazione richiesto. Sebbene sia possibile che le dimensioni vengano leggermente ottimizzate in futuro, la quantità di spazio occupato rimane notevole, soprattutto considerando il genere action-adventure a cui appartiene.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio fa parte del club dei giochi che superano i 100 GB

Il preload anticipato permette ai giocatori di scaricare il gioco completo e averlo pronto per giocare al momento del lancio. Chi ha acquistato le edizioni speciali (ancora disponibili su Amazon) potrà iniziare l'avventura già dal 6 dicembre, tre giorni prima della release ufficiale.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio si presenta come un action adventure che alterna prospettive in prima e terza persona. Il gameplay combina elementi d'azione tipici di MachineGames con momenti di pura avventura ricchi di enigmi da risolvere, ponendo l'esplorazione al centro dell'esperienza.

Le notevoli dimensioni del gioco potrebbero essere giustificate dalla qualità degli asset grafici, presumibilmente di alto livello. Il titolo utilizza l'ID Tech Engine, lo stesso motore grafico della serie DOOM, noto per la sua efficienza. Tuttavia, in questo caso sembra richiedere uno spazio di archiviazione superiore rispetto ai precedenti giochi basati su questa tecnologia.

Con il preload ora disponibile, ora conosciamo tutto quello che è necessario sapere in vista dell'arrivo di questa nuova IP. Indiana Jones e l'Antico Cerchio, difatti, richiederà tra le 12 e le 14 ore per essere portato a termine la prima volta, mentre le recensioni, per chi volesse saperne di più prima dell'acquisto, sono previste per il 5 dicembre.