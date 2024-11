Indiana Jones e l'Antico Cerchio, ecco un video di 14 minuti che non potete perdervi

MachineGames ha presentato oggi un lungo video gameplay di Indiana Jones e l'Antico Cerchio (preordinabile su Amazon), atteso titolo in arrivo su PC e Xbox Series X|S il 9 dicembre, e successivamente su PS5 nel 2025. Il video offre numerosi dettagli sulla nuova avventura dell'iconico archeologo, commentati dagli sviluppatori.

Pete Ward, direttore audio di MachineGames, ha approfondito come il sonoro sia stato curato per enfatizzare il tono avventuroso del gioco, che propone una storia inedita per il celebre personaggio. L'importanza della narrazione è sottolineata dalla presenza di quasi tre ore di filmati d'intermezzo, rendendo il titolo una sorta di nuovo film della saga trasposto in formato videoludico.

Il filmato si apre con una sequenza che richiama le atmosfere classiche di Indiana Jones, con il protagonista alle prese con una reliquia e l'immancabile trappola. Vengono poi illustrati tutti gli elementi fondamentali del gameplay come la trama e i personaggi, le ambientazioni esplorabili (davvero tantissime) e alcune delle meccaniche di gioco che affronteremo durante l'avventura.

L'avventura porterà i giocatori a esplorare diverse aree geografiche alla scoperta di misteri legati a vari siti archeologici, apparentemente connessi da una misteriosa teoria. Il titolo sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, mentre la versione PlayStation 5 arriverà nella primavera del 2025.

Questo approfondimento rappresenta l'occasione giusta per far capire meglio il titolo a chi ancora è dubbioso delle reali qualità e possibilità offerte dall'opera di MachineGames. Tra l'altro questo deep dive conferma anche che il gioco sarà completamente doppiato e localizzato in italiano.