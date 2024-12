Indiana Jones fa invecchiare decisamente male la RTX 4060

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stato lanciato ieri in accesso anticipato per chi ha acquistato la versione Premium del titolo (mentre per tutti gli altri sarà disponibile dal prossimo 9 dicembre per PC e Xbox Series X/S), riscuotendo recensioni entusiastiche da praticamente la totalità della critica di settore.

Sviluppato da MachineGames, la nuova avventura di Indiana Jones (qui potete trovare la nostra recensione) si é rivelata la migliore esperienza dedicata al celebre archeologo dai tempi dell'iconico film l'ultima crociata, mostrando come MachineGames sia stata capace di cogliere le atmosfere, l'ironia e l'essenza del personaggio, meglio delle ultime produzioni cinematografiche.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio premia le schede grafiche con più VRAM.

Il titolo, però, sorprende anche per le ottime prestazioni anche su PC con hardware meno potenti di quanto indicato, pur presentando dei requisiti minimi, consigliati e massimi decisamente decisamente elevati. I test condotti da Karan Benchmarks, difatti, hanno rivelato che il gioco gira sorprendentemente bene anche su configurazioni meno potenti, mostrando che la vera "chiave di volta" sembra essere la quantità di VRAM disponibile nella scheda grafica.

I benchmark mostrati nel video sul canale YouTube di Karan Benchmarks, hanno mostrato dei risultati molto interessanti. Ad esempio, una RTX 3060 con 12GB di VRAM ha ottenuto prestazioni migliori di una più recente e costosa RTX 4060 con soli 8GB. A risoluzione 1080p con preset Ultra, la RTX 3060 ha raggiunto una media di 66 FPS contro i 56 FPS della RTX 4060.

Questi risultati evidenziano come la quantità di memoria video sia fondamentale per gestire le texture dettagliate dei giochi moderni. Le schede grafiche di ultima generazione con meno VRAM, come la RTX 4060 e 4060 Ti da 8GB, o le 4070 laptop con 8GB, stanno mostrando i loro limiti rispetto a modelli precedenti ma più generosi in termini di memoria, invecchiando spaventosamente male.

Chi possiede una RTX 3060 con 12GB può ritenersi fortunato, in quanto questa scheda sembra destinata a rimanere valida ancora a lungo proprio grazie alla sua abbondante dotazione di VRAM. Il caso di "Indiana Jones e l"antico Cerchio" dimostra, difatti, come talvolta sia possibile ottenere prestazioni migliori con hardware meno recente ma più bilanciato.