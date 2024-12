Xbox Game Pass, ecco i titoli di dicembre (non solo Indiana Jones)

Microsoft ha annunciato l'arrivo di numerosi nuovi titoli su Xbox Game Pass per dicembre 2024 e inizio gennaio 2025, ampliando il catalogo di giochi disponibili per gli abbonati al servizio (l'abbonamento è presente su Amazon).

Tra le novità più attese, oltre Indiana Jones, spiccano Crash Team Racing Nitro-Fueled e l'arrivo di Forza Motorsport su Game Pass Standard.

Il catalogo si arricchisce di giochi di vari generi, dal puzzle game Humanity all'avventura Hauntii, passando per il simulatore di rally EA Sports WRC. Fanno il loro ritorno anche classici come Carrion e Road 96.

Gli abbonati a Game Pass Core potranno accedere dal 4 dicembre, oltre a Crash Team Racing, anche a DayZ e al primo Goat Simulator.

Microsoft ha inoltre annunciato l'arrivo di nuovi contenuti e aggiornamenti per giochi già presenti nel catalogo, come la Stagione 14 di Sea of Thieves incentrata sulle meccaniche stealth.

Tra i giochi in uscita dal servizio ci sono Forza Horizon 4 (15 dicembre), Rise of the Tomb Raider e The Quarry (15 dicembre), Party Animals e Lego 2K Drive (31 dicembre). Qua per vederli tutti.

Gli abbonati Ultimate riceveranno bonus esclusivi per giochi come Metaball, World of Warships: Legends e Stumble Guys.

Con queste nuove aggiunte, Microsoft punta a chiudere in bellezza il 2024 e iniziare il nuovo anno offrendo agli abbonati un catalogo sempre più ricco e variegato di titoli per tutte le piattaforme Xbox.

Nel 2025 Microsoft si prepara a lanciare la lineup più importante della sua storia, con un'aggiunta di titoli nel pass semplicemente straordinaria come DOOM: The Dark Ages, South of Midnight, Avowed, Expedition 33: Clair Obscure e l'attesissimo Fable (oltre al nuovo Call of Duty e tanti altri giochi non ancora annunciati). Tra questi titoli e l'arrivo di giochi multipiatta, il 2025 potrebbe essere davvero un grande anno per chi possiede una Xbox.