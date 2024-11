InZOI: il rivale di The Sims slitta al 2025, ma ora abbiamo la data dell'early access

Il gioco di simulazione di vita inZOI, di cui vi abbiamo parlato qualche mese fa dopo averlo provato, è stato posticipato al 28 marzo 2025, come annunciato dal suo produttore e direttore Hyungjun "Kjun" Kim. Inizialmente previsto per l'uscita in accesso anticipato su PC entro la fine del 2024, il concorrente di The Sims sviluppato da Krafton ha quindi subito un ritardo di alcuni mesi, ma sembra che comunque i lavori procedano in modo positivo.

La decisione di posticipare il lancio è stata, infatti, presa dopo aver analizzato i feedback ricevuti dalla community durante la recente demo del creatore di personaggi. In una lettera aperta ai fan, Kim ha spiegato che il rinvio permetterà di "fornire ai giocatori l'esperienza più completa possibile" e di creare "una base solida per inZOI".

InZOI si propone come un gioco di simulazione di vita in cui i giocatori assumono il ruolo praticamente di divinità, potendo modificare ogni aspetto del mondo di gioco e sperimentare "infinite nuove storie in varie forme di vita". Questa premessa ha catturato l'attenzione di molti fan delusi da The Sims, con alcuni che hanno dichiarato di voler passare definitivamente a inZOI una volta pubblicato.

La recente demo della modalità di creazione di personaggi ha permesso agli utenti di ricreare persone reali e personaggi della cultura pop, dimostrando le potenzialità del sistema di personalizzazione.

Nella sua lettera, Kim ha paragonato lo sviluppo di inZOI alla crescita di un bambino, sottolineando come sia necessario del tempo extra per "nutrire" adeguatamente il gioco e prepararlo alle sfide future. Ha, però, assicurato che il team continuerà a lavorare per migliorare ogni aspetto che necessita attenzione, con l'obiettivo di creare un'esperienza che i fan possano godere a lungo.

"Il nostro obiettivo è fornire un'esperienza che i fan possano apprezzare per molto tempo", ha affermato Kim. "Continueremo ad aggiornarvi sui progressi dello sviluppo e speriamo che vi unirete a noi in questo viaggio verso l'Accesso Anticipato di inZOI e oltre."

Nonostante il ritardo, l'entusiasmo della community sembra rimanere alto: la partecipazione massiccia alla demo del creatore di personaggi ha sorpreso positivamente gli sviluppatori, dimostrando un forte interesse per il gioco. Kim ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, in particolare durante l'evento Gamescom, dove inZOI ha ricevuto un'accoglienza calorosa.

Con questo rinvio, Krafton si propone, quindi, di affinare ulteriormente l'esperienza di gioco, puntando a soddisfare le aspettative dei fan e a creare una solida base per il futuro sviluppo di inZoi. Resta da vedere se questo tempo aggiuntivo permetterà di risolvere le criticità emerse nelle prime impressioni, come la presunta mancanza di profondità nel mondo di gioco.