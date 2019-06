iOS: in arrivo il supporto al controller PS4 su device Apple

iOS otterrà il supporto al controller PS4, in concomitanza con l'arrivo di Apple Arcade: ecco tutti i dettagli su quanto dichiarato da Sony e Apple.

Il mondo mobile è uno dei più prolifici dal punto di vista della produzione di giochi e, per quanto la qualità media non sia elevatissima, è possibile trovare molti videogame interessanti, alcuni dei quali complessi quanto quelli presenti su console e PC. In alcuni casi, un sistema di controllo touch non è la migliore scelta e, quindi, i giocatori mobile devono andare in cerca di un controller compatibile con il proprio device. Ora, i giocatori mobile in possesso di una PS4 possono gioire: è stato annunciato che il controller Sony sarà compatibile con iOS, ovvero su iPhone e iPad.

L’annuncio è avvenuto durante la Worldwide Developers Conference. Inoltre, l’informazione è stato segnalata anche da un tweet della pagina ufficiale PlayStation, la quale ha segnalato che il supporto ad iOS sarà disponibile nel corso dell’autunno 2019.

È stato inoltre confermato che il supporto al controller sarà disponibile anche su Apple Arcade, il nuovo servizio in abbonamento per videogiochi iOS “premium”, ovvero quei giochi non free to play. Tramite esso, Apple renderà disponibile un’ampia libreria di giochi da scaricare liberamente: non sarà un servizio in streaming come Google Stadia. La data di uscita del servizio è generalmente fissata nell’autunno 2019.

Diteci, cosa ne pensate di questa notizia? Il Dualshock 4 è un controller valido, secondo voi, oppure preferite utilizzarne altri?