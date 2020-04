Just Cause 4: gratis sullo store di Epic Games, ecco il link

Proprio pochi minuti fa lo store di Epic Games ha reso disponibili due nuovi giochi i quali hanno sostituito Sherlock Holmes Crimes and Punishments e Close to the Sun. Come vi avevamo annunciato diversi giorni fa, i titoli che saranno disponibili fino al 23 aprile sono Just Cause 4 e Wheels of Aurelia. Il primo è uno sparatutto in terza persona sviluppato da Avalanche Studios e pubblicato da Square Enix. Impersoneremo l’eccentrico Rico Rodriguez e dovremo farci strada a suon di uccisioni e distruggendo qualsiasi cosa nell’isola fittizia di Solìs, insomma per gli amanti del caos è stra consigliato.

Il secondo invece è un videogioco di avventura strutturato come visual novel e quindi consigliato se volete provare qualcosa di diverso e meno distruttivo. I due giochi quindi potranno essere scaricati fino al 23 aprile prossimo, ricordiamo che una volta aggiunti alla vostra libreria i due titoli saranno vostri per sempre, quindi non avrete nessun limite di tempo di gioco anche superata la data di scadenza. A questo indirizzo potete scaricare gratuitamente Just Cause 4 mentre a questo indirizzo Wheels of Aurelia.

Dopo Hob e Gone Home passando poi per Sherlock Holmes Crimes and Punishments e Close to the Sun il famoso store conosciuto negli ultimi anni soprattutto per il loro Fortnite non è assolutamente intenzionato a rallentare la sua incredibile carrellata di regali, che sicuramente faranno piacere agli utenti visti questi giorni di isolamento causati dall’epidemia di COVID-19 che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo.

In attesa quindi di scoprire quali saranno i titoli gratuiti di settimana prossima, vi ricordiamo di scaricare e provare Just Cause 4 e Wheels of Aurelia scrivendoci qui sotto nella sezione dei commenti cosa ne pensate di questi due titoli. Vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative allo store di Epic Games ed alle sue offerte future.