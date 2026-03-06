Kena: Bridge of Spirits si prepara a conquistare una nuova piattaforma e una nuova fetta di pubblico: l'acclamato action-adventure di Ember Lab approderà su Nintendo Switch 2 questa primavera, completando così un percorso multipiattaforma iniziato nel 2021. Per gli appassionati di gaming portatile si tratta di un'occasione concreta per recuperare uno dei titoli indie più visivamente curati degli ultimi anni, finalmente ottimizzato per l'hardware della nuova console Nintendo.

Il debutto su Nintendo non sarà una versione ridotta o portatile semplificata: Ember Lab ha confermato che la release sarà feature-complete, ovvero completa di tutti i contenuti disponibili sulle altre piattaforme. Questo significa che i giocatori troveranno incluso l'Anniversary DLC, la modalità New Game Plus, le Charmstones, gli Spirit Guide Trials, i costumi alternativi per Kena e un pacchetto completo di funzionalità di accessibilità. Chi acquisterà questa versione non dovrà preoccuparsi di contenuti mancanti rispetto alle edizioni PS5 o PC.

Josh Grier di Ember Lab ha commentato l'annuncio con parole che riflettono quanto questo titolo sia rimasto nel cuore dello studio: "Siamo incredibilmente entusiasti di portare il viaggio di Kena a un pubblico completamente nuovo, dando ai giocatori la possibilità di vivere la sua storia sia a casa che in mobilità con Nintendo Switch 2." Grier ha poi ricordato che si tratta del titolo d'esordio dello studio, sottolineando come il supporto ricevuto negli anni abbia avuto un significato profondo per l'intero team di sviluppo.

Come titolo d'esordio di Ember Lab, Kena: Bridge of Spirits è arrivato su PlayStation e PC nel 2021, su Xbox nel 2024 e ora su Nintendo Switch 2 nella primavera 2025, completando la sua presenza su tutte le principali piattaforme.

Kena: Bridge of Spirits è un action-adventure in terza persona che unisce combattimenti in stile soulslike accessibile con elementi di puzzle ambientale e una narrativa emotivamente coinvolgente. Il gioco ha guadagnato riconoscimenti soprattutto per la sua direzione artistica di altissimo livello, capace di competere visivamente con produzioni AAA pur provenendo da uno studio indipendente al suo primo progetto. La versione Switch 2 rappresenterà un banco di prova interessante per verificare fino a che punto l'hardware della nuova console Nintendo riesca a rendere giustizia a quella componente grafica che è sempre stata il punto di forza del titolo.

Ed è proprio guardando al futuro che la notizia dell'arrivo su Switch 2 acquista ulteriore peso. Ember Lab ha già annunciato il sequel Kena: Scars of Kosmora, in cui la protagonista dovrà fare i conti con la sua condizione e intraprendere un viaggio verso la misteriosa isola di Kosmora, descritta come un luogo ricco di segreti sepolti legati a un passato tragico. L'arrivo della versione Switch 2 del primo capitolo sembra quasi una mossa strategica per ampliare la base di fan prima del lancio del sequel, introducendo Kena a giocatori che non avevano mai avuto modo di scoprire il suo mondo.