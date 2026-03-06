Su Amazon è disponibile un'ottima offerta su Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch (versione codice download)! Il gioco è ora disponibile a soli 39,99€ invece di 59,99€, con uno sconto del 33%. Un'occasione imperdibile per esplorare l'Hotel Miramostri, affrontare fantasmi con nuove abilità e divertirsi insieme ad altri sette giocatori nella modalità Torre del caos!

Luigi's Mansion 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Luigi's Mansion 3 è il titolo ideale per i fan dei giochi d'avventura e di quelli platform, adatto a giocatori di tutte le età che amano atmosfere divertenti e leggermente spaventose. È perfetto per chi possiede un Nintendo Switch e cerca un'esperienza coinvolgente sia in solitaria che in compagnia, grazie alla modalità cooperativa locale per due giocatori con Luigi e Gommiluigi, e alla modalità Torre del caos fino a otto giocatori.

A 33% di sconto, passando da 59,99€ a soli 39,99€, questo codice download rappresenta un'ottima opportunità per chi vuole arricchire la propria libreria Nintendo Switch senza spendere troppo. Il gioco soddisfa l'esigenza di divertimento creativo e variegato, offrendo ambientazioni originali, enigmi ingegnosi e meccaniche di gioco fresche grazie ai nuovi strumenti a disposizione di Luigi. Un acquisto consigliato soprattutto come regalo per bambini e ragazzi, ma anche per adulti nostalgici dei classici Nintendo.

Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch è un'avventura ricca di sorprese ambientata nell'Hotel Miramostri. Grazie a nuove abilità e all'aiuto di Gommiluigi, potrete esplorare piani sempre più bizzarri. Supporta fino a 8 giocatori online.

