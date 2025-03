Killzone, oggi la serie potrebbe avere un successo enorme

La recente collaborazione di Helldivers 2 (acquistabile su Amazon) ha riacceso i riflettori su una saga che molti videogiocatori continuano a rimpiangere: Killzone. Questa serie di sparatutto fantascientifici, che ha rappresentato per anni uno dei fiori all'occhiello delle console PlayStation, sembra ormai relegata agli archivi della memoria videoludica, nonostante il suo impatto culturale rimanga significativo. Anche Joris de Man, il compositore che ha firmato le iconiche colonne sonore della serie prima di proseguire la collaborazione con Guerrilla Games per Horizon Zero Dawn, ha espresso il desiderio di vedere un ritorno di questo franchise che ha segnato un'epoca.

Durante un'intervista rilasciata a VideoGamer nel contesto del tour "PlayStation: The Concert", de Man ha commentato la possibilità di un ritorno della serie. "So che ci sono state petizioni a riguardo," ha dichiarato il compositore, mantenendo però un atteggiamento cauto. "Penso sia una situazione delicata, e non posso parlare per conto di Guerrilla... Non so se accadrà mai. Spero che succeda perché ritengo sia un franchise davvero iconico."

Il compositore ha anche espresso la sua opinione su quale potrebbe essere la strada migliore per un eventuale ritorno. "Credo che una versione rimasterizzata potrebbe avere successo. Non sono altrettanto sicuro che un nuovo capitolo otterrebbe lo stesso risultato. Non so se il pubblico sia andato oltre e desideri qualcosa di diverso. A volte ho la sensazione che le persone cerchino esperienze più casual, più immediate."

Nonostante le rimasterizzazioni siano una possibilità concreta – spesso affidate a studi esterni – un nuovo capitolo di Killzone appare improbabile. L'ultimo titolo della serie risale a oltre dieci anni fa, quando Shadow Fall accompagnò il lancio di PlayStation 4, prima che Guerrilla Games decidesse di concentrarsi completamente sul mondo popolato da robot-dinosauri di Horizon.

Roy Postma, direttore artistico dello studio, ha offerto una prospettiva poco incoraggiante quando il Washington Post gli ha chiesto di un potenziale seguito che riportasse in vita gli Helghast. "Ne avevamo abbastanza come team," ha spiegato Postma, riferendosi al periodo successivo al lancio di Shadow Fall. "Come studio, avevamo bisogno di rinfrescare la tavolozza. È stata, per scelta, l'opposto di Killzone."

Va notato che Postma ha usato il tempo passato ("ne avevamo abbastanza"), lasciando tecnicamente aperta la porta a un futuro cambiamento di rotta. Considerando che lo studio ha lavorato esclusivamente sulla saga di Horizon per quasi un decennio, non è impossibile immaginare un desiderio di diversificazione. Tuttavia, gli appassionati non dovrebbero nutrire eccessive speranze.

Per chi sente la mancanza dell'atmosfera cupa e dei combattimenti intensi di Killzone, c'è sempre la possibilità di riscoprire i capitoli originali. I vecchi titoli mantengono il loro fascino e, per chi li avesse conservati, rappresentano ancora oggi un'esperienza videoludica di valore che merita di essere rivisitata.