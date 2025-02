Kingdom Come Deliverance 2: la Guida Completa

Kingdom Come: Deliverance 2 è un gioco a dir poco ambizioso che trasporta i giocatori nella Boemia del Medioevo, immergendoli in un viaggio epico ricco di sfide e scoperte. Attraverso gli occhi di Henry, il protagonista, il titolo si distingue così come il suo predecessore per le sue meccaniche realistiche che ricreano fedelmente i conflitti e l'atmosfera autentica dell'epoca, garantendo un'esperienza immersiva e storicamente accurata.

Proprio per la sua profondità, il gioco può sembrare complesso, soprattutto nelle fasi iniziali, richiedendo una grossa attenzione ai dettagli e adattamento a dinamiche impegnative. Ecco perché abbiamo stilato per voi questa guida completa a Kingdom Come: Deliverance 2, dove troverete consigli utili per l'inizio della vostra avventura, tante altre guide e persino trucchi da usare su PC.

Giacché questo articolo è in continuo aggiornamento vi invitiamo a salvarlo nei preferiti e visitarlo spesso, potreste trovare nuove guide aggiunte alla lista!

INDICE

Cose da fare all'inizio del gioco

Parla con Bara il prima possibile

Bara è uno dei primi NPC che Henry incontra all'inizio del gioco. Interagire con lei, una mendicante che si trova nelle prime fasi di Kingdom Come: Deliverance 2, è fondamentale per avviare il viaggio.

Gli NPC forniscono informazioni cruciali, come missioni secondarie e la posizione di nuovi oggetti. Quando ti viene concessa la libertà di esplorare la mappa, quindi, cerca subito Bara. Non è difficile trovarla: si trova a Troskowitz, indossa un vestito rosso e chiama Henry per nome. Parlare con lei può fornire dettagli importanti sulla regione e indicazioni su dove andare per sopravvivere nelle prime ore di gioco, inclusi suggerimenti su Tomcat, uno degli NPC più importanti all'inizio.

Incontra Radovan, il fabbro

Una delle prime missioni è Wedding Crashers, in cui Henry deve scegliere se aiutare Radovan o il mugnaio Kreyzl per ottenere un invito al matrimonio di Olda, figlio di Lord Semine. La scelta migliore è rivolgersi a Radovan, il fabbro, che è più vicino e offre vantaggi migliori per le prime fasi del gioco.

Oltre a introdurre Henry al sistema di creazione degli oggetti (utile per guadagnare qualche grosso e acquistare nuovi oggetti), Radovan fornisce anche un letto gratuito. Da quel momento in poi, avrai più libertà per esplorare la regione circostante.

Ritrova il cavallo di Henry, Pebbles

Pebbles non è il miglior cavallo del gioco, ma è un mezzo di trasporto gratuito che Henry può usare per viaggiare rapidamente. È importante trovarlo il prima possibile. Dopo aver forgiato la prima spada con Radovan, Henry viene inviato a Semine per cercare una spedizione. Qui, parlando con Groom Ballatay, scoprirai che Pebbles è stato perso durante l'attacco dei banditi nel prologo.

Per recuperare il cavallo gratuitamente, è necessario superare un controllo abilità (o pagare 150 groschen). Assicurati che Henry sia pulito per aumentare le possibilità di successo.

Acquista la ricetta del decotto di calendula

Le pozioni curative sono indispensabili per sopravvivere ai combattimenti. Risparmia, quindi, abbastanza soldi per acquistare la ricetta del decotto di calendula, che costa circa 150 grohen.

Anche se potrebbe richiedere un po' di tempo per raccogliere i fondi necessari, è un investimento che vale la pena, poiché creare pozioni tramite l'alchimia è molto più conveniente che acquistarle dai negozi.

Ottieni un arco all'inizio del gioco

All'inizio del gioco, Henry non ha molto equipaggiamento, ma è possibile trovare un arco gratuitamente, il quale rappresenta un'ottima opzione per chi vuole provare il combattimento a distanza nelle prime fasi di Kingdom Come: Deliverance 2. Questo oggetto si trova lungo un sentiero sterrato tra Troskowitz e Tachov, vicino a un bersaglio attaccato a un albero.

Partecipa ai tornei di tiro con l'arco

A ovest di Troskowitz si trova il campo di tiro con l'arco, un luogo ideale per affinare le abilità di precisione e partecipare a tornei che offrono monete d'oro come premio. C'è da dire, però, che il sistema di tiro con l'arco non include un mirino, quindi è importante fare pratica prima di partecipare ai tornei. Assicurati di avere un arco o una balestra nell'inventario di Henry (vedi paragrafo sopra a questo).

Non accumulare i punti abilità

È probabile che Henry abbia già alcuni punti abilità disponibili all'inizio del gioco, per cui è meglio spenderli subito per migliorare le sue capacità piuttosto che conservarli per dopo.

In particolare, abilità come Head Protection (nella categoria Guerra) e Thick-Blooded (nella categoria Vitalità) sono fondamentali per sopravvivere ai combattimenti iniziali e semplificare altri aspetti del gioco.

Visita Tomcat dopo aver accumulato un po' di oro

Dopo aver risparmiato qualche grohen, è consigliabile visitare Tomcat. Oltre a insegnare consigli di base sul combattimento, Tomcat sblocca l'abilità Master Strike, che permette a Henry di contrattaccare automaticamente dopo un parata perfetta. La posizione di Tomcat può essere scoperta parlando con Bara.