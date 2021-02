Kingdom Hearts: tutta la saga arriva su PC, ecco la data!

Kingdom Hearts è sicuramente uno dei franchise più amate dal pubblico. Nonostante la storia frammentata in diversi giochi pubblicati su diverse piattaforme, i titoli sono riusciti a fare emozionare milioni di appassionati in tutto il mondo. Il terzo capitolo ha finalmente chiuso la saga di Xehanort ma ha posto le basi per un possibile nuovo percorso di Sora e compagnia.

Proprio in questi minuti si è svolto l’evento di Epic Games dedicato ai titoli in uscita nel corposo store, che ricordiamo sta macinando record allucinanti di videogiochi riscattati. Durante questo speciale showcase vengono mostrati i prossimi titoli in uscita sulla piattaforma e, per la prima volta nella storia del franchise, Kingdom Hearts è pronto ad approdare su PC il prossimo 30 marzo. Tutta la saga sarà quindi giocabile per tutti gli appassionati e non, anche l’ultimo, il rhythm game Melody of Memory importante per unire ulteriori tasselli alla Lore della saga.

Epic Games sta vivendo un periodo incredibile, testimoniato dai numeri in primis di Fortnite ma soprattutto della loro grande fiducia da parte dei giocatori. Proprio oggi, come tutti i giovedì, hanno regalato per tutti gli abbonati Halcyon 6 Lightspeed Edition gdr strategico ambientato nello spazio. L’inserimento di tutta la saga di Kingdom Hearts testimonia ancora una volta quanto l’azienda stia lavorando in modo impeccabile, vedremo prossimamente cosa avranno in mente i vertici della società, siamo certi che il loro futuro sarà semplicemente radioso, come il franchise di Sora, Pippo e Paperino che invitiamo a tutti di recuperarlo nel caso non lo aveste mai fatto.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti di giocare tutta la saga di uno dei franchise più amati dal pubblico? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità ed i giochi inseriti nel catalogo dell’Epic Games Store.