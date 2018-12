Kingdom Hearts: VR Experience disponibile a Natale gratuitamente

Square Enix ha annunciato che Kingdom Hearts: VR Experience sarà disponibile a Natale per PlayStation VR in formato completamente gratuito. Per ora la data è accertata unicamente per il mercato giapponese, ma è possibile che a breve venga confermata anche per l’Europa e il Nord America.

Possiamo vedere il trailer qui sotto.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di una video musicale che ci permetterà di rivivere tutta la storia di Kingdom Hearts mentre ascoltiamo la più famose canzoni della saga. La prima parte sarà rilasciata, lo ripetiamo, il 25 dicembre 2018, ma non si tratterà del pacchetto completo.

Square Enix ha infatti annunciato che rilascerà un update con una seconda parte dell’esperienza il 18 gennaio 2019. Certamente si tratta di un antipasto interessante in preparazione all’uscita dell’ultimo capitolo di Kingdom Hearts (o meglio, della Dark Seeker Saga). Diteci, vi incuriosisce questa esperienza in Realtà Virtuale? La proverete?