Assassin's Creed Shadows, la stupenda Collector's Edition è già disponibile su GameStop!

Il nuovo Assassin's Creed Shadows ha già generato un grande tumulto in rete, generando un immenso hype verso il capitolo dell'iconica serie che uscirà il 15 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Ebbene, nonostante il gioco e le sue varie edizioni siano stati annunciati ufficialmente solo ieri, da GameStop è già disponibile il preorder della stupenda Collector's Edition per tutti gli abbonati al GS Pro Club!

Vedi su GameStop

Assassin's Creed Shadows, cosa include la Collector's Edition?

La stupenda Collector's Edition include tutti i contenuti della Ultimate Edition, oltre ad altre aggiunte importanti. In particolare, ecco tutto ciò che troverete:

Tre giorni di accesso anticipato al gioco

Missione bonus per la prenotazione: "Solo come un cane"

Season Pass con una missione bonus all'uscita del gioco e due future espansioni

Ultimate Pack con il Pacchetto personaggio Sekiryū, il Pacchetto rifugio Sekiryū, cinque punti talento e il filtro Drago rosso per la modalità foto

Statuetta dei due personaggi Naoe e Yasuke

Custodia Steelbook esclusiva

Artbook da collezione (84 pagine)

Tsuba della katana di Naoe a grandezza naturale

Mappa del mondo

Pergamena del Credo

Due litografie di sumi-e

La statuetta in questione è davvero affascinante, rappresentando un diorama alto 40 cm dei due protagonisti principali che combattono fianco a fianco sul campo di battaglia. Il samurai e la shinobi sono ritratti con il loro stile di combattimento distintivo e le loro armi peculiari. Questa statuetta da collezione in edizione limitata si distingue per la sua pittura altamente dettagliata e le finiture realizzate a mano.

Assassin's Creed Shadows, dove acquistare la Collector's Edition?

Come vi abbiamo accennato in apertura, la Collector's Edition di Assassin's Creed Shadows è disponibile, almeno per il momento, sul sito di GameStop solo per gli abbonati al GS Pro Club. Nel corso delle prossime settimane, però, il preorder sarà molto probabilmente disponibile per tutti, per cui vi invitiamo a salvare questa pagina e ritornarci periodicamente per scoprire quando potrete ordinarla!