La prossima console di Analogue sarà un Nintendo 64

Gli amanti dei giochi retrò conoscono bene Analogue per la sua costante dedizione nel ricreare vecchie console in nuovi formati. Dall'originale Analogue Nt, che utilizzava chip recuperati da console NES danneggiate, all'Analogue Pocket, che impiega un chip FPGA per emulare con precisione l'hardware delle console portatili, l'azienda si è sempre concentrata su soluzioni di hardware moderne in grado di riprodurre le cartucce di giochi originali, preservando le peculiarità delle console d'epoca.

Oggi, Analogue, ha annunciato l'Analogue 3D, una console che farà uso di un chip FPGA per eseguire i giochi creati per il Nintendo 64. La particolarità delle FPGA sta nel fatto che esse emulano le console a livello hardware, garantendo una riproduzione fedele delle specifiche caratteristiche dell'hardware originale.

Ciò consente ai giochi di essere eseguiti con la stessa resa visiva, e le stesse prestazioni, delle console originali, senza problemi di rendering inaccurati o prestazioni compromesse.

Come nelle altre repliche di console Analogue, l'Analogue 3D è stato progettato per eseguire esclusivamente le cartucce originali, scartando l'uso di file ROM. Inoltre, lo slot delle cartucce è privo di restrizioni regionali, consentendo l'utilizzo di giochi provenienti da tutto il mondo.

La console Analogue 3D è prevista per il 2024, anche se il prezzo e la data di lancio specifici non sono stati ancora resi noti. Attualmente non è stata rivelata la forma della console o del controller, anche se è stato svelato un teaser che rivela il logo di 8BitDo sul controller, la stessa azienda che ha realizzato i controller replica per le precedenti console retro di Analogue, tra cui Super Nintendo, Sega Genesis e TurboGrafx.

L'immagine teaser, seppur poco illuminata, suggerisce che il controller progettato da 8BitDo potrebbe avere un design più tradizionale con due manici. La forma arrotondata sul lato sinistro del controller fa supporre la presenza di un joystick, indicando che il nuovo controller assomiglierà più alla versione del gamepad N64 con due manici realizzata da Retro Fighters, piuttosto che alla versione originale a forma di tricorno.

L'Analogue 3D includerà quattro porte per i controller con lo stesso design della console originale, permettendo di collegare sia controller vintage che moderni.

La console Analogue 3D supporterà la risoluzione 4K tramite HDMI, offrendo così la possibilità di connettersi ai moderni televisori. Sarà inoltre dotata di filtri video in grado di conferire all'output un aspetto più simile a quello delle console Nintendo 64 originali.

La console supporterà le "Modalità di Visualizzazione Originali" e offrirà "ricreazioni di qualità di riferimento dei specifici modelli di CRT e PVM." Questi filtri saranno particolarmente apprezzati dai modelli di personaggi a bassa definizione e dalle texture a bassa risoluzione, che beneficeranno dello stile visivo più morbido dei vecchi schermi televisivi.

Nonostante gli sforzi, l'emulazione del Nintendo 64 tramite software è stata particolarmente difficile, tanto che persino gli emulatori ufficiali di Nintendo hanno avuto problemi a riprodurre correttamente i giochi. La nuova console Analogue 3D mira a fornire una soluzione che mantenga l'aspetto e la sensazione dell'hardware originale.

A differenza di altre console Analogue basate su FPGA, come il Super Nt e l'Analogue Duo, l'Analogue 3D non supporterà la piattaforma openFPGA, il che è principalmente dovuto alla necessità di aggiungere un secondo chip FPGA per eseguire i core openFPGA. L'azienda ha ritenuto che ciò avrebbe comportato un aumento dei costi e avrebbe deviato dall'obiettivo della console.

Infine, la console è priva di restrizioni regionali, permettendo ai giocatori di tutto il mondo di utilizzare le proprie cartucce. La presenza di un'ulteriore porta di estensione per collegare l'accessorio 64DD, disponibile solo in Giappone, non è prevista; tuttavia, sono state menzionate "diverse altre modalità di connessione e soluzioni realizzate dalla community" per coloro che desiderano riprodurre contenuti 64DD sull'Analogue 3D.