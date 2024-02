[SONDAGGIO] Quante ore hai giocato a Skyrim?

Nexus Mods ha appena annunciato di aver raggiunto l'incredibile traguardo dei 10 miliardi di download per quanto concerne le mod. Di questi 10, ben 5,7 sono solo dedicati a The Elder Scrolls V: Skyrim, il popolare videogioco di ruolo di Bethesda.

Il quinto capitolo della saga di TES è stato chiaramente quello più apprezzato nel corso di tutti questi, con vendite intorno alle 40 milioni di copie e il suo successo non accenna a fermarsi, nonostante il titolo abbia più di 13 anni.

L'attesa è ora tutta rivolta a The Elder Scrolls VI, previsto per il 2027 (almeno), ci sarà quindi da attendere ancora parecchio.

Nel frattempo ci siamo chiesti: quanto avete giocato al quinto capitolo in tutti questi anni? Sappiamo di molte persone che hanno speso anche 1000 ore sul gioco, mentre altri non l'hanno nemmeno mai avviato. Per questo motivo abbiamo deciso di chiedervi il vostro tempo di gioco sul titolo Bethesda.

Quest'anno dovrebbe (salvo sorprese) arrivare l'annuncio del remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion, un altro capitolo della serie molto apprezzato. In attesa del sesto episodio, potrebbe essere un bel modo per distrarsi.